Slovensko podáva pomocnú ruku Maďarsku, ktoré bojuje s kritickým nedostatkom vody v rieke Dunaj a hrozbou núteného odstavenia svojej jadrovej elektrárne. Napriek vlastným problémom so suchom si naša krajina plní medzinárodné záväzky a garantuje dohodnutý prietok. Minister životného prostredia Tomáš Taraba zároveň rázne odmietol špekulácie o umelom zadržiavaní vody pre vodné dielo Gabčíkovo.
Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba v stredu 5. augusta uviedol, že Slovensko pomáha Maďarsku s vodou. Naši južní susedia totiž v týchto dňoch zápasia s mimoriadne kritickou situáciou na rieke Dunaj a v hre je aj možné nútené odstavenie dôležitej jadrovej elektrárne. Naša krajina si zároveň zodpovedne plní všetky medzinárodné záväzky, a to aj napriek tomu, že aj na našom území už citeľne pociťujeme, že vody je málo.
Na maďarskú stranu sme sa v nedeľu 2. augusta rozhodli púšťať objem vody, ktorý nám je určený medzinárodným rozsudkom z Haagu. Takže Maďarsko dostáva plných 400 metrov kubických za sekundu,
povedal šéf envirorezortu k aktuálnym číslam a postupu slovenskej strany.
Vyvrátené fámy o Gabčíkove a limity pomoci
Slovensko sa podľa Tarabu primárne snaží udržiavať manažment vody na svojej strane tak, aby bol zachovaný ponor a lode vedeli bezpečne plávať. Zároveň rázne vyvrátil tvrdenia a fámy o tom, že by sme Maďarom vodu nepúšťali účelovo, aby sme aj v tomto suchom období mohli za každú cenu produkovať elektrinu na vodnom diele Gabčíkovo. Situácia na Dunaji má jasné pravidlá a limity:
- v Gabčíkove momentálne ide iba jedna turbína, a to výlučne preto, aby bol zabezpečený nevyhnutný odtok vody z ekologických dôvodov,
- Slovensko aktuálne nebude vedieť nijako zvýšiť výtok vody smerom na juh,
- ak by sme totiž uvoľnili viac, do dvoch dní by sme prišli o vodu už aj my, čo by znamenalo, že by ju nemal nikto a problém by sa nevyriešil,
- ak by však došlo k výdatnejšej zrážkovej činnosti, Slovensko je okamžite pripravené prednostne pustiť južným susedom ďalšie množstvá vody.
Problémy s chladením jadrovej elektrárne
Situácia s dodávkami elektrickej energie sa v susednom štáte výrazne skomplikovala po tom, ako v uplynulých dňoch až týždňoch drasticky klesla hladina Dunaja. Voda z tejto európskej veľrieky totiž slúži priamo na nevyhnutné chladenie v maďarskej jadrovej elektrárni Paks.
V dôsledku pretrvávajúceho kritického sucha a nedostatku chladiacej vody z rieky sa už musel preventívne znížiť celkový výkon jej reaktorov, čo má dopad na energetickú stabilitu v krajine.