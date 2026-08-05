Vyber si niekoho menej pekného, ako si ty, a bude si ťa vážiť. Na tejto úvahe stojí zoznamovací trend shrekking, pomenovaný podľa zeleného zlobra z animovanej rozprávky. Znie to ako recept na pokojný vzťah bez zlomeného srdca. Psychológovia aj skúsenosti ľudí, ktorí to skúsili, však hovoria niečo iné: atraktivita partnera nie je zárukou ničoho, ani vernosti, ani sklamania.
Volá sa to podľa Shreka, no s rozprávkovým koncom to má spoločné málo. Pojem shrekking (v slovenských médiách písaný aj shreking) sa rozšíril z TikToku a od leta 2025 sa udomácnil v slovníku generácie Z. Označuje situáciu, keď si človek zámerne vyberie partnera, ktorého považuje za menej atraktívneho, ako je sám. Logika znie: kto je vo vzťahu „tou lepšou partiou“, má navrch. Menej pekný partner bude vraj vďačný, starostlivý, verný a neodíde.
Keď vás sklame aj ten, koho ste sa „uráčili“ chcieť
Trend má aj svoje pokračovanie, ktoré vysvetľuje, prečo sa o ňom vôbec hovorí. Na sociálnych sieťach sa vyrojili príbehy ľudí, ktorí „boli shrekknutí“: randili pod svoje predstavy, čakali vďačnosť a nadštandardné zaobchádzanie, a aj tak skončili podvedení alebo odmietnutí. Magazín Vice to zhrnul lakonicky: dostať sa do situácie „getting shrekked“ znamená znížiť si nároky a aj tak sa nechať zraniť.
Odborníci upozorňujú, že prekvapenie nie je na mieste. „Atraktivita nemá s vernosťou nič spoločné,“ povedala pre magazín Newsweek v septembri 2025 matchmakerka Alexis Germany Fox. Profesorka komunikácie vzťahov Jennie Rosier v tom istom článku dodala, že sociálne siete a kultúra zoznamovacích aplikácií zosilnili hierarchie založené na výzore, takže mladí ľudia s výzorom kalkulujú aj tam, kde o ňom vzťah vôbec nie je.
Prečo je chybná už samotná rovnica
Komentár v odbornom magazíne Psychology Today upozorňuje, že shrekking nie je to isté ako dať šancu niekomu, kto vás neohúril na prvý pohľad. Je to zámerná voľba partnera, ktorého považujete za nižšie postaveného, s cieľom získať vo vzťahu kontrolu a istotu. Taká stratégia stojí na dvoch chybných predpokladoch: že existuje jednotný rebríček atraktivity, na ktorom sa všetci zhodnú, a že pozícia na ňom určuje správanie. V praxi ani jedno neplatí; to, ako partnera vnímame, sa navyše počas vzťahu mení.
Problém je aj etický. Vzťah, v ktorom jeden partner toho druhého od začiatku vníma ako podradnejšieho, ktorý má byť vďačný, nestojí na rovnocennosti, ale na mocenskej kalkulácii. Viaceré médiá vrátane Cosmopolitanu preto trend otvorene označili za toxický a dehumanizujúci, a to voči obom stranám: menej atraktívnemu partnerovi upiera rovnocennosť a tomu atraktívnejšiemu vopred podsúva, že bude zraňovať.
Čo o výzore a spokojnosti hovorí veda
Sociálna psychológia sa vzťahom medzi atraktivitou partnerov venuje desaťročia pod názvom hypotéza párovania. Výskumy reálnych párov opakovane ukazujú, že ľudia najčastejšie končia s partnermi na podobnej úrovni atraktivity, čiastočne aj zo strachu z odmietnutia. Klasická štúdia na 123 randiacich pároch z Kalifornskej univerzity v Los Angeles z roku 1980 zistila, že páry s podobnou mierou atraktivity uvádzali vyššiu spokojnosť a silnejšie city. Pre dlhodobé vzťahy však podľa novších prehľadov rozhoduje predovšetkým podobnosť hodnôt, komunikácia a napĺňanie potrieb, nie výzor. Inak povedané: veda nepodporuje ani kalkul „menej pekný sa bude viac snažiť“, ani predstavu, že krása vzťah drží pohromade.
Zrnko pravdy v zelenej šupke
Napriek tomu by bolo lacné trend len vysmiať. Časť ľudí, ktorí o shrekkingu hovoria, v skutočnosti opisuje niečo zdravé: rozhodnutie prestať vyberať partnerov len podľa fotky a dať väčšiu váhu láskavosti, spoľahlivosti a jasným úmyslom. Prieskumy zoznamovacích aplikácií naznačujú, že presne tým smerom sa randenie posúva; výročná správa Tinderu za rok 2025 radí shrekking medzi pojmy chaotického obdobia, po ktorom používatelia deklarujú väčší dôraz na úprimnosť a emocionálnu vyzretosť.
Rozdiel je v motivácii. Otvoriť sa ľuďom mimo svojho typu znamená rozšíriť si možnosti a spoznať človeka za prvým dojmom. Vybrať si niekoho preto, že ho považujem za horšieho a čakám za to doživotnú vďačnosť, znamená preniesť logiku trhu tam, kde nefunguje. Ak z príbehov shrekknutých plynie nejaké poučenie, je to práve toto: poistka proti zlomenému srdcu neexistuje, a už vôbec ňou nie je partnerov výzor. Spokojné vzťahy nevznikajú znižovaním nárokov na krásu, ale ich presunutím tam, kde o spokojnosti naozaj rozhodujú: na charakter, rešpekt a to, ako sa k sebe dvaja ľudia správajú, keď sa nikto nepozerá.