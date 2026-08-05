V Tichom oceáne sa rozbieha klimatický jav, ktorý ovplyvní počasie na väčšine planéty. Svetová meteorologická organizácia koncom júla 2026 varovala, že El Niño bude až do októbra ďalej silnieť a takmer po celom svete zvýši pravdepodobnosť nadpriemerných teplôt. Otázka znie, či sa zaradí medzi historicky najsilnejšie epizódy a čo z neho pocíti Slovensko.
Kým Slovensko počas prvých augustových dní 2026 lámalo teplotné rekordy, zo Ženevy prišlo varovanie s globálnym dosahom. Svetová meteorologická organizácia (WMO) v tlačovej správe z konca júla 2026 oznámila, že El Niño ďalej rovnomerne silnie a v sezóne august až október 2026 bude dominovať globálnym klimatickým vzorcom. Na väčšine sveta zvýši pravdepodobnosť nadpriemerných teplôt a výrazne zmení rozloženie zrážok. K tomu sa pridávajú mimoriadne teplé svetové oceány a pravdepodobný nástup kladnej fázy takzvaného dipólu Indického oceánu, ktorý efekt ešte zosilňuje.
Čo sa vlastne deje v Pacifiku
El Niño je teplá fáza prirodzeného klimatického cyklu ENSO (El Niño, južná oscilácia). Za bežných okolností pasáty ženú teplú povrchovú vodu rovníkového Tichého oceánu na západ a pri pobreží Južnej Ameriky vystupuje k hladine chladnejšia voda z hĺbky. Počas El Niña sa tento mechanizmus oslabí, stredný a východný Pacifik sa nezvyčajne ohreje a obrovské množstvo energie uvoľnenej do atmosféry zmení prúdenie vzduchu takmer na celej planéte. Jav sa opakuje zhruba každé dva až sedem rokov, trvá spravidla deväť mesiacov až rok, vrchol dosahuje medzi novembrom a februárom a jeho vplyv na globálne teploty býva najvýraznejší v roku nasledujúcom po nástupe.
Aktuálna epizóda sa rodila postupne. Po slabej La Niñe, ktorá sa skončila začiatkom roka 2026, sa modely už na jar zhodli na návrate teplej fázy: májová aktualizácia WMO odhadovala pravdepodobnosť El Niña v lete na 80 percent a od jesene na približne 90 percent. Americká NOAA vyhlásila oficiálny stav El Niño v júni 2026 a podľa jej výhľadov jav takmer isto pretrvá minimálne do začiatku jari 2027.
Kandidát na historickú ligu
Otvorenou otázkou zostáva sila. Sezónny výhľad WMO na august až október 2026 predpokladá, že priemerná odchýlka teploty hladiny oceánu v kľúčovej sledovanej oblasti Pacifiku dosiahne v tejto sezóne približne 2,9 stupňa nad normálom, pričom zosilňovanie má vrcholiť v novembri. Ak by sa taká hodnota potvrdila, aktuálna epizóda by sa zaradila medzi najsilnejšie v histórii meraní, do spoločnosti povestných rokov 1982/83, 1997/98 a 2015/16, keď odchýlka prekročila dva stupne.
Odborníci však nabádajú k triezvosti. Klimatológ SHMÚ Pavel Faško ešte v máji 2026 pre STVR pripomenul, že pravdepodobnosť takzvaného super El Niña sa vtedy odhadovala len na štvrtinu, a sezónne predpovede sa priebežne spresňujú. Sila javu sa navyše definitívne vyhodnocuje až spätne, z trojmesačných priemerov.
Kde bude vlhkejšie a kde suchšie
Zrážkový výhľad WMO na august až október 2026 nesie podľa organizácie podpis klasického silného El Niña. Vlhkejšie obdobie čaká Africký roh, časti Strednej Ázie, južnú Európu, západ Severnej Ameriky a juhovýchod Južnej Ameriky. Naopak suchšie podmienky sú pravdepodobnejšie na indickom subkontinente, na juhu a východe Austrálie, v časti Strednej Ameriky a Karibiku a v severnej Európe. El Niño zároveň v lete a na jeseň zvyčajne tlmí hurikánovú aktivitu v Atlantiku, zatiaľ čo v Tichom oceáne ju posilňuje.
Práve preto WMO zintenzívňuje varovania smerom k poľnohospodárstvu, zdravotníctvu a humanitárnym organizáciám. Predchádzajúce silné epizódy priniesli do tropických oblastí suchá, neúrody a povodne a šéfka WMO Celeste Saulo pripomína, že samotné predpovede katastrofám nezabránia; rozhodujúce je, či podľa nich vlády a komunity včas konajú.
A čo Slovensko?
Tu je na mieste zdravá skepsa. Európske počasie primárne riadi Atlantik a El Niño doň zasahuje len nepriamo, najmä cez severoatlantickú osciláciu, teda kolísanie tlakového rozdielu medzi Azorami a Islandom. Vplyv na strednú Európu je preto podľa klimatológov reálny, ale slabý, nepriamy a časovo premenlivý. Portál iMeteo.sk v júli 2026 zhrnul, že pre Slovensko z El Niña nevyplýva automaticky teplá ani studená zima 2026/27; silná epizóda však môže zvýšiť nestabilitu cirkulácie, teda prudšie striedanie teplých a chladných období. Sezónne výhľady pre Európu navyše získavajú spoľahlivosť až ku koncu jesene, takže konkrétnejšie odpovede prinesú až jesenné aktualizácie modelov.
Jedno je isté už teraz: na dlhodobé otepľovanie, ktoré slovenské zimy posúva nahor bez ohľadu na Pacifik, sa El Niño len pridá. Rok 2025 bol podľa SHMÚ ôsmym najteplejším na Slovensku od roku 1931 a tohtoročné leto prepisuje domáce rekordy vrátane historicky najteplejšej noci zo 4. augusta 2026.
Globálny teplomer pôjde hore
Najistejším dôsledkom silného El Niña je jeho vplyv na globálnu priemernú teplotu. Keďže sa jav rozvíja na pozadí rekordne teplých oceánov a pokračujúceho otepľovania, klimatológovia očakávajú, že prechodne pridá ďalšie desatiny stupňa navrch, s najväčším efektom v roku 2027, teda v druhom roku epizódy. Svet tak s vysokou pravdepodobnosťou čaká ďalší útok na globálne teplotné rekordy. Pre bežného čitateľa z toho plynie praktický záver: horúce leto 2026 nie je výnimočný výkyv, ale súčasť trendu, v ktorom prirodzené cykly ako El Niño už len pridávajú plyn motoru, ktorý beží aj bez nich.