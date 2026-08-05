Ministerstvo vnútra ostro odmieta obvinenia opozičného hnutia Progresívne Slovensko o nasadení ruského sledovacieho systému na našich cestách. Rezort ubezpečuje, že nové dopravné kamery nepochádzajú z Ruska a nemajú žiaden prístup k štátnym databázam. Ide o súčasť rozsiahlej automatizácie vyhodnocovania dopravných priestupkov, ktorá práve prechádza do pilotnej prevádzky.
Ministerstvo vnútra (MV) SR odmieta tvrdenia hnutia Progresívne Slovensko (PS) o údajnom nasadení ruského sledovacieho systému a sprístupnení databáz rezortu Ruskej federácii. Na podporu týchto mimoriadne závažných obvinení podľa ministerstva nebol predložený jediný relevantný dôkaz. O oficiálnom stanovisku informoval hovorca rezortu vnútra Matej Neumann prostredníctvom agentúry TASR.
Izolovaný systém bez ruského vplyvu
Opozičné PS na tlačovej konferencii v stredu 5. augusta ústami poslanca Národnej rady SR Jaroslava Spišiaka a odborníka na bezpečnosť Petra Bátora varovalo, že na slovenských cestách sa pravdepodobne montujú kamery ruskej výroby. Hnutie v tom videlo zásadné bezpečnostné riziko. Rezort však konštatuje, že predmetné zariadenie nie je výrobkom ruského výrobcu, čo jasne vyplýva aj z certifikátu vydaného Slovenským metrologickým ústavom.
Zariadenie je súčasťou uzavretej a izolovanej komunikačnej infraštruktúry bez prístupu tretích strán. Komunikovať môže výlučne s vyhradeným informačným systémom ministerstva, ktorý zabezpečuje správu a monitorovanie jeho stavu a preberanie vytvorených záznamov,
vysvetlil Neumann technické fungovanie nových kamier s tým, že zariadenie vykonáva iba technickú analýzu správania vozidiel. Bezpečnosť zozbieraných dát je zabezpečená nasledovne:
- zariadenie vytvára iba záznamy v rozsahu potrebnom na zákonom požadované zdokumentovanie porušenia pravidiel,
- samo nevyhodnocuje obsah záznamov vo vzťahu k registrom ani k iným informačným systémom a nemá k nim prístup,
- samotné spracovanie záznamov prebieha až po ich bezpečnom prenose do vlastných informačných systémov MV SR,
- v interných systémoch sa následne vykoná kontrola záznamu, overenie jeho autentickosti a relevantnosti.
Nové radary a omyl s certifikátmi
Tretie strany vrátane výrobcov preto prostredníctvom technického zariadenia nemajú žiadny prístup k databázam ani citlivým údajom ministerstva. MV SR zároveň upozorňuje, že certifikát, na ktorý sa predstavitelia PS odvolávali v súvislosti s dodávkou zariadení nemeckej výroby, sa týka iného typu techniky. Rovnako aj uvádzaná zmluva súvisí s iným druhom cestných rýchlomerov používaných v mobilnom nasadení.
Rezort vnútra pokračuje v realizácii projektu Automatizovaného systému odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky (ASOPPCP). Míľnik stanovený na jún 2026 bol podľa Neumanna splnený. Systém bol vyvinutý a v súčasnosti sa postupne uvádza do pilotnej prevádzky.
Projekt nepredstavuje iba nákup radarov. Ide o komplexnú digitalizáciu a automatizáciu spracovania dopravných priestupkov - od prijatia a vyhodnotenia záznamov z technických zariadení cez evidenciu a archiváciu dôkazového materiálu až po jeho využitie v správnom konaní,
priblížil hovorca s tým, že súčasťou systému bude aj elektronické doručovanie či tvorba analytických výstupov. Stacionárne radary v rámci pilotnej fázy budú na cestách nainštalované do 30. augusta.