Slovensko opäť prepisuje historické tabuľky počasia. Meteorológovia zaznamenali na juhu krajiny nový absolútny teplotný rekord, keď ortuť teplomera prekonala hranicu 41 stupňov Celzia. Padol tak len niečo vyše mesiac starý rekord z tej istej obce.
Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v stredu 5. augusta zaznamenali nový absolútny rekord teploty vzduchu. V Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky dosiahla teplota popoludní extrémnych 41,4 stupňa Celzia.
Údaje majú zatiaľ operatívny charakter a budú sa ešte podrobne verifikovať,
potvrdil informáciu hovorca SHMÚ Ivan Garčár.
Padol nedávny rekord z rovnakej obce
Predchádzajúca hodnota najvyššieho absolútneho rekordu pochádzala zhodou okolností tiež z tejto rovnakej obce na juhu Slovenska. Zaznamenali ju len pred niekoľkými týždňami, presnejšie 30. júna tohto roka, a mala vtedy hodnotu 41,3 stupňa Celzia.
Mimoriadne horúce počasie sa však v stredu nevyhlo ani ďalším lokalitám. Teplota vzduchu prekročila magickú hranicu 41 stupňov Celzia aj na iných meteorologických staniciach:
- v Mužli v okrese Nové Zámky meteorológovia namerali až 41,2 stupňa Celzia,
- v Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš sa teplota vyšplhala na 41,1 stupňa Celzia.