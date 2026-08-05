Policajný zbor sa ponoril do hlbokého smútku. V stredu sa desiatky kolegov, rodina a priatelia naposledy rozlúčili s kapitánom Jánom, ktorý tragicky zahynul pri plnení služobných povinností na Liptove. Skúsený žilinský policajt slúžil občanom dlhých 17 rokov, osudným sa mu stalo dokumentovanie dopravnej nehody.
Vedenie Policajného zboru, desiatky kolegov, rodina a priatelia sa v stredu 5. augusta naposledy rozlúčili s kapitánom Jánom, príslušníkom Krajského dopravného inšpektorátu v Žiline. Skúsený policajt tragicky zahynul v piatok 31. júla počas plnenia služobných povinností pri dopravnej nehode na Liptove. Občanom slúžil 17 rokov.
Náhle úmrtie a spomienky kolegov
Smutná udalosť hlboko zasiahla nielen rodinu a blízkych, ale aj celú policajnú komunitu. Kpt. Ján prišiel o život náhle, priamo počas dokumentovania inej dopravnej nehody. Samotné vyšetrovanie tejto tragédie na Liptove znášali jeho kolegovia mimoriadne ťažko, keďže len pár hodín pred osudným okamihom do služby nastupoval so svojím typickým úsmevom.
Medzi kolegami zo žilinského dopravného inšpektorátu bol známy ako Janči či Janko. Spomínajú na neho s obrovskou úctou:
- bol to veselý a veľmi ľudský človek,
- svoje povinnosti dopravného policajta si plnil s veľkou odvahou,
- k práci pristupoval s maximálnou zodpovednosťou.
Riziko spojené s uniformou a odkaz prezidentky
K tragickej strate sa emotívne vyjadrila aj prezidentka Policajného zboru, ktorá zosnulému policajtovi vzdala hold a vyjadrila úprimnú sústrasť zdrvenej rodine. Vo svojom stanovisku zdôraznila náročnosť a každodenné riziká policajného povolania.
Ako prezidentka Policajného zboru si nesmierne vážim každého policajta a policajtku, ktorí každý deň nastupujú do služby s odhodlaním chrániť životy a bezpečnosť občanov. Zároveň si uvedomujem, že za každou uniformou s rešpektom je predovšetkým človek – manžel, otec, syn, dcéra, mama, kolega či priateľ,
uviedla šéfka polície s apelom na verejnosť, aby si spoločnosť vážila obetavosť a odvahu mužov a žien zákona pri pomoci iným v bežných situáciách, a to nielen v momentoch, keď dôjde k podobným tragédiám.
Varovanie pre všetkých slúžiacich
Na záver adresovala šéfka polície silný odkaz aj samotným príslušníkom zboru naprieč celým Slovenskom, ktorých vyzvala na mimoriadnu opatrnosť pri výkone ich nebezpečnej služby.
Vám, vážení kolegovia, chcem dnes povedať jediné – nech ste kdekoľvek a vykonávate akúkoľvek službu, dávajte na seba pozor! Nie ste sami, držíme spolu nielen pri plnení služobných povinností, ale aj v takýchto bolestivých chvíľach,
dodala prezidentka na záver rozlúčky s tým, že pamiatka na zosnulého kolegu by mala byť pripomienkou toho, akú vzácnu hodnotu má život v uniforme.