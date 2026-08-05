Slovensko naďalej sužujú extrémne horúčavy. Teploty na viacerých miestach opäť pokorili magickú hranicu 40 stupňov Celzia, pričom extrémne hodnoty hlásia viaceré meteorologické stanice. Úrady v tejto súvislosti vydali naliehavé varovania pred vážnymi zdravotnými komplikáciami a rizikom kolapsov.
Teploty v stredu 5. augusta opäť prekročili 40 stupňov Celzia na viacerých miestach Slovenska. Po 15.00 h dosiahla maximálna teplota na bratislavskej Kolibe, v Hurbanove, Kráľovej pri Senci a Mužli v okrese Nové Zámky zhodne 40,6 stupňa Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na svojom oficiálnom webe.
Extrémne teploty naprieč krajinou
Horúčavy zasiahli plnou silou nielen juh krajiny, ale prejavili sa aj vo vyšších nadmorských výškach. Údaje z meracích staníc prinášajú nasledujúci prehľad:
- v Gabčíkove teplota dosiahla úroveň 40,2 stupňa Celzia,
- v Žiari nad Hronom a vo Veľkých Lovciach v okrese Nové Zámky dosiahla maximálna teplota k 15.00 h rovných 40 stupňov Celzia,
- výrazné teplo je aj na Lomnickom štíte, kde teplota dosahuje nezvyčajných 17,2 stupňa Celzia.
Prvýkrát v tomto roku vystúpili teploty nad 40 stupňov Celzia na konci júna. Posledný júnový deň namerali v Kamenici nad Hronom v okrese Nové Zámky absolútny teplotný rekord na úrovni 41,3 stupňa Celzia.
Zdravotné riziká a ohrozené skupiny
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s pretrvávajúcimi teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria najmä deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí pacienti. Týka sa to predovšetkým osôb so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje ÚVZ pred podceňovaním súčasnej situácie.
Kľúčové zásady a prevencia
Dôležitou zásadou je podľa zdravotníkov dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví priamy pocit smädu. Pre bezpečné zvládnutie horúčav odporúčajú záchranári dodržiavať nasledujúce pravidlá:
- obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a celkovo minimalizovať pobyt vonku,
- zvoliť si ľahšie stravovanie a správne vzdušné oblečenie,
- nezabúdať na prikrývky hlavy, slnečné okuliare a použitie ochranných krémov s UV filtrom,
- deti a domáce zvieratá nesmú za žiadnych okolností zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách.
Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Hasiči na záver pripomínajú, že extrémne vysoké teploty a pretrvávajúce sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku rozsiahlych prírodných požiarov.