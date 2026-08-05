Ruský prezident Vladimir Putin oznámil zásadnú reformu v armádnych štruktúrach. V Rusku vzniká nová samostatná zložka – Vojská bezpilotných systémov, na ktorých čelo sa postaví generálplukovník Denis Ľamin. Krok je priamou reakciou na masívne nasadenie dronov vo vojne na Ukrajine. Šéf Kremľa zároveň rozhodol o kompletnej reorganizácii a zjednotení vojenskej logistiky.
Ruský prezident Vladimir Putin v stredu 5. augusta oznámil vytvorenie novej zložky armády s názvom Vojská bezpilotných systémov. Za ich hlavného veliteľa vymenoval generálplukovníka Denisa Ľamina, doterajšieho náčelníka štábu Centrálneho vojenského okruhu. Informovala o tom slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ agentúr Interfax, Reuters a EFE.
Skúsenosti z vojny a kľúčová úloha dronov
Kytica vojenských reforiem je podľa šéfa Kremľa priamou odpoveďou na priebeh bojových operácií na ukrajinskom fronte.
Pokračujeme v zdokonaľovaní štruktúr ministerstva obrany v súlade s požiadavkami a skúsenosťami zo špeciálnej vojenskej operácie,
vyhlásil Putin na oficiálnom stretnutí.
Drony sa v doterajšom priebehu konfliktu stali celkom kľúčovými zbraňami a zásadne zmenili moderné bojisko. Situácia okolo bezpilotných prostriedkov sa vyvíja na oboch stranách:
- obe bojujúce strany drony nasadzujú nie len pozdĺž približne 1 200-kilometrového frontu, ale aj na údery na mori či hlboko na území nepriateľa,
- Ukrajina reagovala na tento trend rovnako a stvorila Velenie síl diaľkových úderov už minulý mesiac,
- Denis Ľamin je podľa Putina jedným z najkvalifikovanejších odborníkov na prevzatie vedenia nových bezpilotných jednotiek a ich formovanie má dokončiť v blízkej budúcnosti,
- reforma prichádza v čase, keď od soboty 1. augusta zahynulo pri ukrajinských dronových a raketových útokoch v Rusku približne 30 ľudí.
Zjednotená logistika pod jedným velením
Ruský prezident okrem vzniku novej armádnej zložky oznámil aj zlúčenie všetkých logistických podporných služieb pod jedno centrálne velenie. Na jeho čelo sa postaví Valerij Solodčuk.
Za súčasných podmienok je to tiež bojová práca,
uviedol Putin na adresu vojenskej logistiky počas stretnutia s náčelníkom generálneho štábu Valerijom Gerasimovom a ministrom obrany Andrejom Belousovom v Kremli.
Ruský prezident zároveň spresnil, že rozhodnutie vytvoriť zjednotené logistické velenie prišlo po priamom Belousovovom návrhu koncentrovať všetky podporné služby ozbrojených síl do jedných rúk.