Horný stupeň nosnej rakety Falcon 9 od americkej spoločnosti SpaceX pravdepodobne ukončil svoju bezcieľnu púť vesmírom. Podľa prepočtov odborníkov v stredu narazil do povrchu Mesiaca v obrovskej rýchlosti. Hoci kolízia nepredstavuje pre našu planétu žiadne nebezpečenstvo, na mesačnom povrchu s určitosťou zanechala úplne nový, neprehliadnuteľný kráter.
Horný stupeň nosnej rakety Falcon 9 americkej spoločnosti SpaceX pravdepodobne v stredu 5. augusta v rýchlosti približne 8 690 kilometrov za hodinu narazil do povrchu Mesiaca. Kolízia nepredstavuje pre Zem nebezpečenstvo, na obežnici Zeme však s určitosťou zanechala nový kráter. O udalosti informuje slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ medzinárodnej agentúry AFP, denníka The Guardian a staníc Sky News a BBC.
Čakanie na definitívne potvrdenie
Približne štvortonová časť rakety Falcon 9 mala podľa predchádzajúcich astronomických odhadov naraziť do severnej pologule Mesiaca v okolí Einsteinovho krátera okolo 08.35 h SELČ. Samotný incident však nebolo možné okamžite vizuálne potvrdiť:
- žiadna z kozmických sond obiehajúcich okolo Mesiaca nebola v danom momente v správnej pozícii, aby mohla náraz zachytiť naživo,
- vedci preto teraz musia dôkladne porovnať dostupné snímky povrchu Mesiaca pred nárazom a po ňom,
- tento zložitý proces identifikácie podľa televíznej stanice BBC môže zabrať určitý čas.
Vesmírny odpad a veľkosť krátera
Horné stupne rakiet sa po vynesení nákladu na obežnú dráhu zvyčajne vrátia do zemskej atmosféry, kde bezpečne zhoria alebo plánovane spadnú do oceánu. Nosná raketa Falcon 9, ktorá s dvomi lunárnymi modulmi vyštartovala do vesmíru ešte v januári 2025, však nechala svoj horný stupeň vznášať sa bezcieľne vo vesmíre, z čoho sa stal neriadený vesmírny odpad.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) predpokladá, že náraz by mal na Mesiaci vytvoriť kráter široký približne 18 metrov a hlboký asi štyri metre. Viacero odborníkov však odhaduje, že bude ešte oveľa väčší,
uvádzajú zahraničné médiá k odhadovaným následkom tejto mimoriadnej vesmírnej zrážky.