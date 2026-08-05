Polovodičové čipy patria medzi najdôležitejšie technológie súčasnosti. Bez nich by nefungovali smartfóny, počítače, automobily, domáce spotrebiče, platobné karty ani dátové centrá, na ktorých stojí internet a prudko sa rozvíjajúca umelá inteligencia. Hoci si ich bežný používateľ často ani neuvedomuje, čipy sú základným stavebným prvkom digitálnej ekonomiky.
V posledných rokoch sa polovodičový sektor dostal do centra pozornosti investorov najmä vďaka rozmachu umelej inteligencie. Najväčšie technologické spoločnosti, ako sú Microsoft, Amazon, Alphabet či Meta, investujú stovky miliárd dolárov do dátových centier, výpočtovej kapacity a ďalšej AI infraštruktúry. Zvyšujúci sa dopyt po výkonných procesoroch, pamäťových čipoch a sieťových riešeniach tak vytvára priaznivé podmienky pre celý polovodičový ekosystém.
Medzi najznámejšie spoločnosti v tomto odvetví patria Nvidia, AMD, ASML, TSMC, Broadcom, Samsung či Intel. Každá z nich však pôsobí v inej časti výrobného a dodávateľského reťazca. Práve na rozdiely medzi jednotlivými firmami, ich postavenie na trhu a investičný potenciál sa XTB pozrelo vo svojom novom e-booku: TOP 7 čipových firiem v XTB
Vývoj akciových indexov “semiconductors” (polovodičových firiem)
Výrazný záujem investorov o čipové spoločnosti sa prejavil aj na vývoji akciových indexov. Index SOX, ktorý sleduje najvýznamnejšie firmy z polovodičového sektora, vzrástol za posledných päť rokov približne o 300 %. To zodpovedá priemernému ročnému výnosu na úrovni približne 32 %.
Na porovnanie, širší americký index S&P 500 si za rovnaké obdobie pripísal približne 85 %, čo predstavuje priemerné ročné zhodnotenie okolo 13 %. Technologický index Nasdaq vzrástol približne o 103 %, teda v priemere o 15,2 % ročne. Polovodičový sektor tak v sledovanom období výrazne prekonal nielen širší akciový trh, ale aj technologické akcie ako celok.
Takýto vývoj prirodzene priťahuje pozornosť ďalších investorov. Prudký rast cien akcií však môže zároveň vytvárať dojem, že na úspech stačí kúpiť akcie Nvidia či ktorúkoľvek firmu spojenú s čipmi alebo umelou inteligenciou. V skutočnosti sa však jednotlivé spoločnosti výrazne líšia svojím obchodným modelom, konkurenčnou pozíciou aj rizikami.
Nie každá firma vyrábajúca polovodiče funguje rovnako
Nvidia a AMD sa v minulosti spájali najmä s grafickými kartami a herným priemyslom. Dnes patria medzi najvýznamnejších dodávateľov výpočtových riešení pre umelú inteligenciu. Obe spoločnosti sa sústreďujú predovšetkým na návrh čipov, pričom ich samotnú výrobu zabezpečujú externí partneri.
Nvidia (NVDA.US)
Zdroj: XTB
Upozorňujeme, že predložené údaje sa týkajú údajov o výkonnosti v minulosti a nie sú preto spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.
Jedným z najdôležitejších je taiwanská spoločnosť TSMC, ktorá vyrába čipy nielen pre Nvidiu a AMD, ale aj pre Apple a ďalšie svetové technologické firmy. Jej výrobné kapacity a technologické know-how z nej robia kľúčového hráča celého odvetvia.
Odlišný model má Intel, ktorý čipy navrhuje a zároveň prevádzkuje vlastné výrobné závody. Spoločnosť sa snaží dobehnúť technologický náskok konkurencie a súčasne rozvíjať výrobu čipov aj pre externých zákazníkov.
Významnú úlohu v dodávateľskom reťazci zohráva aj holandská spoločnosť ASML. Tá vyrába extrémne zložité litografické zariadenia používané pri produkcii najmodernejších polovodičov. Bez jej technológií by výroba najpokročilejších čipov prakticky nebola možná.
Rozvoj umelej inteligencie zároveň zvyšuje spotrebu pamäťových čipov, ktoré umožňujú rýchle spracovanie obrovského množstva dát. V tejto oblasti dominujú najmä spoločnosti Samsung, SK hynix a Micron. Vďaka prudkému rastu dopytu sa očakáva výrazné zvýšenie ich tržieb aj ziskovosti. Spomínané firmy by sa dokonca mohli zaradiť medzi najziskovejšie spoločnosti sveta.
Dôležitým hráčom je aj Broadcom, ktorý vyrába sieťové čipy a ďalšie komponenty používané v dátových centrách a telekomunikačnej infraštruktúre. Hoci jeho značka nie je medzi bežnými spotrebiteľmi taká známa, jeho technológie zabezpečujú fungovanie významnej časti svetovej internetovej prevádzky.
Spoločným menovateľom mnohých čipových spoločností je momentálne mimoriadne silný dopyt, vysoké tempo rastu a schopnosť dosahovať nadpriemerné marže. Najúspešnejšie firmy majú navyše silnú konkurenčnú výhodu, technologický náskok a v niektorých prípadoch takmer nezastupiteľné postavenie na trhu.
Riziká investovania do čipových akcií
Ani atraktívny sektor však automaticky neznamená výhodnú investíciu. Po výraznom raste môžu byť ceny akcií nastavené veľmi vysoko a investori môžu prehliadať riziká, ako sú spomalenie výdavkov na AI, silnejšia konkurencia, geopolitické napätie, výkyvy dopytu alebo technologické zmeny. Práve pri populárnych investičných témach je preto dôležité nepodľahnúť FOMO efektu a nerozhodovať sa iba na základe predchádzajúcej výkonnosti.
Pred investíciou do čipových spoločností je vhodné pochopiť, z čoho jednotlivé firmy zarábajú, aké majú postavenie v dodávateľskom reťazci a či ich aktuálne ocenenie zodpovedá budúcemu rastovému potenciálu. Lepšie sa zorientovať v tomto komplexnom odvetví vám môže pomôcť nový e-book od XTB, ktorý podrobnejšie predstavuje sedem významných čipových spoločností a faktory, ktoré môžu ovplyvniť ich ďalší vývoj.