Ministerstvo práce pripravuje novinku pre rodiny s deťmi v podobe špeciálnej rodinnej karty. Tento moderný nástroj má priniesť zľavy na každodenné nákupy a služby, pričom prepojí štát so súkromným sektorom. Verejné obstarávanie na dodávateľa systému prebehne na jeseň a do praxe by sa mala aplikácia dostať už v priebehu budúceho roka.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pokračuje v prácach na projekte takzvaných rodinných kariet. Tie majú umožniť rodinám uplatňovať si výrazné zľavy na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Po doterajšej fáze trhových a medzinárodných konzultácií rezort v najbližšom čase stanoví predpokladanú hodnotu zákazky.
Verejné obstarávanie sa má uskutočniť na jeseň tohto roka a do praxe by sa mala rodinná karta uviesť v priebehu roka 2027. Na tlačovej konferencii v stredu 5. augusta to avizoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).
Moderný nástroj namiesto novej dávky
Šéf rezortu práce zdôraznil, že nepôjde o klasickú finančnú výpomoc, ale o inovatívny prístup k znižovaniu nákladov domácností.
Rodinná karta má byť moderný nástroj podpory rodín s deťmi, ktorý pomôže znižovať každodenné výdavky na tovary a služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa. Nebudujeme nový dávkový systém. Rodinná karta nebude sociálnou dávkou, ale bude symbolom a prejavom rešpektu a uznania rodinám,
zhodnotil Tomáš základnú filozofiu celého projektu.
Karta má fungovať v úzkej spolupráci štátu so súkromným sektorom, ktorý má podľa ministra o projekt už teraz veľký záujem. Cieľom MPSVR je transparentne obstarať dodávateľa, ktorý následne zabezpečí samotné fungovanie a správu systému. Náklady na projekt zatiaľ nie sú presne známe, keďže ich určí až výsledok verejného obstarávania. Podľa ministra však nebudú vysoké.
Úlohou dodávateľa bude jednak dodať rodinnú kartu v podobe aplikácie, a zároveň zabezpečiť napájanie sa súkromných partnerov v oblasti obchodu alebo služieb, ale aj verejných partnerov, na tento systém,
vysvetlil minister fungovanie technickej stránky.
Zľavy na oblečenie, potraviny aj šport
Rodinná karta bude podľa Tomáša určená pre všetky rodiny s nezaopatrenými deťmi vo veku do 18 rokov. Pri používaní karty v podobe aplikácie budú rodiny od zapojených partnerov dostávať rôzne zľavy a finančné zvýhodnenia na rozličné tovary a služby súvisiace s výchovou. Pôjde predovšetkým o tieto oblasti:
- potraviny a základné hygienické potreby,
- detské a športové oblečenie či obuv,
- knihy, kultúrne a vzdelávacie aktivity,
- šport, voľnočasové aktivity a zdravotnú starostlivosť.
Konkrétna ponuka benefitov bude, samozrejme, závisieť od toho, čo partneri ponúknu, alebo čo s nimi vybraný dodávateľ dohodne.
Minister na záver vyzdvihol, že na spustenie celého projektu nepotrebuje rezort prijímať žiadnu novú a komplikovanú legislatívu. Ministerstvo bude na celý systém zhora dohliadať a jeho hlavnou úlohou bude verifikovať údaje o zapojených rodinách a ich nároku na využívanie rodinnej karty.
Dôležité je najprv urobiť výborný pevný základ, potom systém vyhodnocovať a postupne ho rozširovať o ďalšie zľavy na tovary a služby, presne tak, ako to robili aj v zahraničných krajinách,
dodal minister k očakávanej postupnosti budovania tohto podporného mechanizmu.