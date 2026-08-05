Milan Majerský zabojuje o ďalšie funkčné obdobie na čele Prešovského samosprávneho kraja. Súčasný župan a líder KDH vstupuje do kampane s podporou širokej pravicovej koalície a sľubuje kontinuitu v rozvoji regiónu. V jesenných voľbách sa mu postavia viacerí silní vyzývatelia, medzi nimi aj minister Samuel Migaľ, europoslanec Milan Mazurek či kandidátka Smeru Judita Laššáková.
O post predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) sa bude opätovne uchádzať jeho súčasný predseda Milan Majerský. Oznámil to v stredu 5. augusta na tlačovej konferencii v Prešove. Do volieb vstupuje s výsledkami deviatich rokov práce a plánom ďalšieho rozvoja kraja. Majerský je v súčasnosti i poslancom Národnej rady SR a predsedom Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).
Výsledky a plány do budúcnosti
Župan na tlačovej konferencii zhodnotil doterajšie pôsobenie vo funkcii a pripomenul dosiahnuté míľniky, ktoré sa podľa neho podarilo zrealizovať napriek náročným obdobiam.
Pred deviatimi rokmi sme si vyhrnuli rukávy a začali meniť náš kraj k lepšiemu. Dnes máme za sebou viac ako 1 100 kilometrov opravených ciest, takmer 300 mostov a množstvo investícií do škôl, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry aj našich miest a obcí. Pred nami je ešte veľa práce a ďalšie konkrétne ciele,
povedal Majerský k svojej bilancii.
Za uplynulé roky kraj podľa jeho slov investoval 45 miliónov eur do približne 7 000 projektov v mestách a obciach. Takmer 2 000 študentov sa zapojilo do duálneho vzdelávania a ďalších 4 000 získalo prax vo firmách. V ďalšom období chce presadzovať najmä tieto priority:
- výstavbu rýchlostnej cesty R4, opravu ďalších 500 kilometrov ciest a minimálne 100 mostov,
- vybudovanie 180 kilometrov nových cyklotrás a 100-percentné dokončenie taktovej pravidelnej dopravy,
- zapojenie 7 000 študentov do praxe priamo vo firmách a podpora vzniku nových pracovných príležitostí,
- podporu rodín v núdzi, dotácie pre mestá a obce, modernizáciu škôl a podporu zdravotníctva.
Chceme kraj, kde mladí vidia svoju budúcnosť, nájdu stabilnú prácu a radi sa sem vrátia. Kraj, kde sa dobre žije rodinám a kde seniori prežívajú dôstojnú starobu s kvalitnou starostlivosťou,
uviedol predseda KDH svoju víziu, pričom jeho ambíciou je urobiť z Prešovského kraja najnavštevovanejší región Slovenska.
Ostrá kampaň a silní súperi
Majerský očakáva tvrdú predvolebnú kampaň, sám však odmieta osobné útoky a konfliktný spôsob politiky. Zdôraznil, že dnes má župa rozbehnuté projekty a pripravený tím, a varoval pred začínaním od nuly. Spolu s ním kandidujú do Zastupiteľstva PSK desiatky kandidátov zo strán KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci - Kresťanská únia.
O post predsedu PSK sa okrem úradujúceho župana uchádzajú aj ďalší kandidáti:
- poslanec Európskeho parlamentu Milan Mazurek za hnutie Republika,
- súčasný minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ ako nezávislý kandidát,
- finančný poradca a podnikateľ Marián Geci,
- kandidátka na post predsedníčky za stranu Smer-SD Judita Laššáková.
Spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 24. októbra 2026.