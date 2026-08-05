Pátracia akcia v hlavnom meste sa skončila tragicky. Záchranné zložky v utorok popoludní zasahovali v karloveskom ramene, kde po intenzívnom hľadaní pomocou dronov aj potápačov našli telo 46-ročnej ženy bez známok života. Okolnosti tohto nešťastia momentálne vyšetruje polícia.
V utorok 4. augusta krátko pred 16.00 h prijala polícia oznam o náleze tela ženy bez známok života na dne stojacej vody karloveského ramena pri ostrove Sihoť v Bratislave. Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že ide o 46-ročnú ženu, ktorej sa ani snahou privolanej rýchlej zdravotnej pomoci nepodarilo pomôcť.
Nasadenie dronu aj potápačov
Záchranná a pátracia akcia si vyžiadala nasadenie viacerých špecializovaných zložiek a techniky:
- hasiči ženu najskôr vyhľadávali priamo z brehu a z plavidla,
- do pátrania bol nasadený aj špeciálny dron vybavený termokamerou,
- telo napokon objavila privolaná hasičská potápačská skupina,
- žena sa nachádzala v hĺbke približne 2,5 metra pod hladinou.
Zásah po vytiahnutí tela na breh opísal hovorca bratislavských krajských hasičov Štefan Koči.
Po vytiahnutí na breh začali hasiči a zdravotnícki záchranári s vykonávaním kardiopulmonálnej resuscitácie, ktorá bola neúspešná a privolaný lekár konštatoval exitus,
uviedol hovorca hasičov k záchrannej akcii.
Prípad vyšetruje polícia
K ďalšiemu postupu a policajnému vyšetrovaniu sa vyjadrila hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Privolaný obhliadajúci lekár nariadil vykonanie súdno-lekárskej pitvy. Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania a bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,
spresnila Šimková. O tragickej udalosti informovala slovenská tlačová agentúra TASR.