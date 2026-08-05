Nekonečný príbeh hľadania spravodlivosti pre obete najväčšieho banského nešťastia v novodobej histórii Slovenska pokračuje. Kauzu tragického výbuchu v Handlovej z roku 2009 súdy stále definitívne neuzavreli. Krajský súd v Trenčíne zrušil predchádzajúci rozsudok prievidzského okresného súdu pre chýbajúce zistenia a nejasnú časovú os tragédie. Prípad navyše dostane na stôl úplne nový sudca, pričom jeden z obžalovaných medzitým zomrel.
Kauzu tragického výbuchu v bani v Handlovej z augusta 2009 ešte súdy definitívne neuzatvorili. Senát Krajského súdu (KS) v Trenčíne zrušil rozsudok Okresného súdu (OS) v Prievidzi v celom rozsahu a vrátil mu vec, aby ju v potrebnom rozsahu znova prejednal a rozhodol.
V odôvodnení rozsudku okresného súdu chýbajú senátu krajského súdu konkrétne skutkové zistenia o časovom a skutkovom priebehu havárie, a to znemožňuje posúdenie správnosti skutkových zistení, aký vplyv malo mať konanie obžalovaných na priebeh havárie,
informoval hovorca súdov v Trenčianskom kraji Roman Tarabus.
Odvolací súd žiada jasnú časovú os
Odvolací súd konštatoval, že obsah spisového materiálu dáva podklad k informáciám o vývoji banského nešťastia, ktoré sa udialo v nasledujúcej časovej postupnosti:
- nešťastiu najskôr predchádzala zápara, ktorá mala viesť k vzniku pretrvávajúceho požiaru,
- následne malo dôjsť k explozívnemu vyhoreniu horľavého plynu,
- povinnosti vedúceho likvidácie havárie mali postupne vykonávať službukonajúci dispečer, pracovník inšpekčnej služby a zástupca vedúceho likvidácie havárie.
Bez jasného ustálenia konkrétnych skutkových okolností vrátane časového vývoja rozsahu havárie nie je vôbec možné pristúpiť k posudzovaniu, či obžalovaní svojimi konaniami, ktoré sú predmetom tohto trestného stíhania, bezprostredne zvýšili všeobecné nebezpečenstvo alebo sťažili jeho odvrátenie alebo zmiernenie,
priblížil ďalej Tarabus s tým, že prievidzský súd sa bude musieť dôkladne zamerať na objasnenie konkrétneho skutkového priebehu havárie v čase a identifikáciu činnosti osôb podieľajúcich sa na jej likvidácii.
Nový sudca a smrť jedného z obžalovaných
Kauzou výbuchu sa bude na okresnom súde v Prievidzi zaoberať nový sudca. Sudcovi, ktorý mal vec pôvodne pridelenú, totiž minister spravodlivosti prerušil výkon funkcie s účinnosťou od 1. februára tohto roka z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Predmetná trestná vec tak bola pridelená inému sudcovi.
Senát KS v Trenčíne sa kauzou zaoberal po tom, čo sa proti rozsudku OS v Prievidzi odvolala obhajoba. Prievidzský súd sa prípadom zaoberal už po tretí raz a vo februári 2025 vyniesol nasledujúci verdikt:
- trojicu obžalovaných – Ladislava H., Jozefa T. a Dalibora R. uznal opätovne za vinných,
- uložil im niekoľkoročné tresty odňatia slobody a zákaz činnosti, pričom išlo o tresty pod dolnou hranicou trestnej sadzby (oproti pôvodnému rozsudku z roku 2020),
- podľa súdu obžalovaní síce nespôsobili požiar a výbuch, no na nešťastí mala podiel ich nedbanlivosť.
Jeden z obžalovaných, Ladislav H., sa však definitívneho konca procesu nedožil. Zomrel v lete roku 2025. Samotný výbuch, ku ktorému došlo 10. augusta 2009 v podzemí bane v Handlovej, si vyžiadal životy deviatich baníkov a 11 banských záchranárov. Tragická udalosť zostáva najväčším banským nešťastím v novodobej histórii Slovenska. Správu priniesla agentúra TASR.