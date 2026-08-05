Slovensko čaká ďalší mimoriadne horúci deň. Meteorológovia vydali pre veľkú časť územia najvyššie výstrahy tretieho stupňa, pričom teploty môžu lokálne presiahnuť až 38 stupňov Celzia. Úrady dôrazne varujú pred zdravotnými rizikami a vyzývajú ľudí na dodržiavanie pitného režimu a obmedzenie pobytu na priamom slnku.
Celé Slovensko budú aj v stredu 5. augusta sprevádzať extrémne vysoké teploty. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy druhého a tretieho stupňa, ktoré platia v čase od 12.00 do 20.00 h. Informoval o tom na svojom oficiálnom webe.
Najvyššie výstrahy a ohrozené okresy
Teploty môžu na viacerých miestach dosahovať nad 38 stupňov Celzia. Výstrahy tretieho stupňa platia pre nasledujúce oblasti:
- celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj,
- väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja,
- okresy Humenné a Vranov nad Topľou.
Druhostupňové výstrahy, pri ktorých sa očakáva prekročenie 35 stupňov Celzia, platia pre celý Žilinský kraj, väčšinu územia Prešovského kraja a pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica a Spišská Nová Ves.
Zdravotné riziká a prevencia
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s extrémnymi teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria najmä deti, starší ľudia, tehotné ženy a chronicky chorí pacienti. Týka sa to predovšetkým osôb so srdcovocievnymi, dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje ÚVZ pred podceňovaním situácie.
Pre bezpečné zvládnutie horúčav odporúčajú zdravotní záchranári dodržiavať niekoľko dôležitých zásad:
- dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že nepociťujete smäd,
- obmedzenie fyzickej aktivity a minimalizovanie pobytu vonku a na priamom slnku,
- ľahšie stravovanie, nosenie vzdušného oblečenia, prikrývok hlavy a slnečných okuliarov vrátane použitia ochranných krémov,
- deti a domáce zvieratá nesmú za žiadnych okolností zostať v zaparkovaných autách.
Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Hasiči tiež pripomínajú, že vysoké teploty a pretrvávajúce sucho výrazne zvyšujú riziko vzniku rozsiahlych prírodných požiarov.