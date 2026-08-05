Americký prezident Donald Trump oznámil, že Spojené štáty absolvovali s Iránom celodenné rokovania. Zatiaľ čo ich priebeh označil za veľmi dobrý, Teheránu adresoval aj tvrdé ultimátum a pohrozil ďalšími útokmi. Ústrednou témou sporov zostáva zablokovaný Hormuzský prieliv, ktorý má byť podľa šéfa Bieleho domu už čoskoro opäť voľný.
Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News uviedol, že Spojené štáty absolvovali v utorok 4. augusta celodenné rokovania s Iránom. Označil ich za pozitívne, no Teheránu zároveň pohrozil ďalšími vojenskými útokmi, ak neuzavrie finálnu dohodu s Washingtonom.
Viedli celodenné rokovania. Máme veľmi dobré rozhovory,
povedal Trump v známej televíznej relácii Fox News @ Night.
Sprostredkovatelia a posledná šanca pre Teherán
Šéf Bieleho domu ešte v pondelok 3. augusta vyhlásil, že na žiadosť Kataru, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov a ďalších krajín súhlasil, že USA budú pokračovať v rokovaniach s Iránom. Teheránu dal podľa vlastných slov poslednú šancu, aby uzavrel dohodu a vyhol sa tak americkým útokom. Iránske ministerstvo zahraničných vecí však tieto tvrdenia následne poprelo.
Katar v utorok oznámil, že sprostredkovatelia dosahujú pokrok v snahe ukončiť vojnu na Blízkom východe, ale momentálne nie sú naplánované žiadne priame rokovania.
Odblokovanie kľúčového prielivu
Obrovským zdrojom napätia v regióne zostáva naďalej Hormuzský prieliv. Trump je však ohľadom jeho uvoľnenia optimistický.
Hormuzský prieliv bude čoskoro otvorený. Ak z toho opäť vycúvajú, budú naozaj tvrdo zasiahnutí,
dodal vo vysielaní Fox News @ Night na adresu iránskeho vedenia.
Vývoj situácie okolo tejto kľúčovej námornej trasy bol v posledných mesiacoch mimoriadne turbulentný:
- túto dôležitú trasu Irán začal blokovať ihneď po začiatku vojny na Blízkom východe, ktorá vypukla 28. februára,
- predošlá dohoda medzi krajinami o pozastavení konfliktu ešte v júli definitívne zlyhala,
- Teherán od tohto momentu svoju kontrolu nad prielivom ešte viac posilnil.
O najnovšom diplomatickom vývoji a vyjadreniach amerického prezidenta informovala medzinárodná agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva slovenská tlačová agentúra TASR.