Ďalšia krvavá noc na Ukrajine. Ruský raketový útok na Kyjev a jeho okolie si vyžiadal najmenej 15 obetí a desiatky zranených. Trosky striel, ktoré na metropolu mierili z viacerých smerov, spôsobili rozsiahle požiare. Najhoršia situácia je na predmestiach, úrady hovoria o jednom z najtragickejších úderov.
Pri nočných útokoch Ruska na Kyjev a priľahlé oblasti ukrajinského hlavného mesta v stredu 5. augusta zahynulo najmenej 15 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na šéfa vojenskej správy mesta Kyjev Tymura Tkačenka.
Tragická noc a hlásené obete
Predstavitelia hlavného mesta už predtým informovali o jednej mŕtvej žene a najmenej dvoch desiatkach zranených priamo v samotnej metropole. Krátko na to sa situácia dramaticky zhoršila po sčítaní obetí v priľahlých oblastiach.
Kyjevská oblasť dnes v noci opäť zažila jeden z najtragickejších nepriateľských úderov. Ruský útok si, žiaľ, vyžiadal životy 14 civilistov,
napísal Tkačenko na sociálnej sieti Telegram.
Najviac obetí ukrajinské úrady hlásia z okolitých miest a predmestí:
- v meste Brovary pripravili ruské útoky o život deväť ľudí,
- ďalší štyria civilisti zahynuli v okolí Buče,
- jedna obeť bola hlásená v meste Fastiv.
Útoky z viacerých smerov
Ukrajinské vzdušné sily v priebehu noci informovali, že na ukrajinskú metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov. Vojenská správa mesta, ako aj starosta Vitalij Kličko uviedli, že v dvoch mestských častiach začali po dopade striel horieť sklady.
O vývoji nočnej tragickej situácie informovala slovenská tlačová agentúra TASR.