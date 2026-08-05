Počet obetí masovej migračnej vlny, ktorá koncom júla zasiahla španielsku exklávu Ceuta, tragicky stúpol na 77. Tisíce ľudí sa vtedy pokúsili prekonať hraničnú bariéru z Maroka, mnohí z nich za to zaplatili životom. K vyvolaniu krízy výrazne prispeli aj dezinformácie šíriace sa na internete.
Na 77 v utorok 4. augusta vzrástol počet migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa z Maroka do španielskej exklávy Ceuta na severoafrickom pobreží. O tragickej bilancii informovala agentúra AFP, na ktorú sa odvoláva slovenská tlačová agentúra TASR.
Identifikácia obetí a práca expertov
Mnohí migranti sa utopili, keď sa 30. júla pokúsili preplávať okolo hraničnej bariéry. Španielsky orgán zodpovedný za identifikáciu tiel, zložený z forenzných expertov a odborníkov z Občianskej gardy, uviedol vo vyhlásení presné čísla k záchrannej akcii:
- úrady v Ceute vytiahli z mora celkovo 79 tiel,
- dve z nich však objavili ešte 29. júla a skoro ráno 30. júla, teda ešte pred náporom tisícov migrantov,
- forenzní experti doteraz vykonali 77 pitiev,
- na základe odtlačkov prstov sa im podarilo identifikovať dve osoby, ktoré už boli v Španielsku v minulosti zaregistrované.
Rozsah krízy a podmienky preživších
Celkovo podľa Madridu do Ceuty preniklo približne 72 000 ľudí, z ktorých sa obrovská väčšina, až 70 000, už vrátila späť do Maroka. Tí, ktorí v exkláve zostali, sa stretli s mimoriadne ťažkými podmienkami a majú len obmedzený prístup k ubytovaniu, jedlu, pitnej vode a základnej hygiene.
Migračnú vlnu do Ceuty podnietili predovšetkým fámy na internete i celkové nepochopenie nových právnych opatrení v Španielsku,
vysvetlila agentúra AP hlavné príčiny, ktoré viedli k tragickému hromadnému pokusu o prekročenie hraníc.