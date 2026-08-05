Ruské sily opäť udreli na ukrajinskú metropolu. Nočný útok balistickými raketami si v Kyjeve a jeho okolí vyžiadal najmenej dve obete a desiatky zranených. Trosky zostrelených striel spôsobili rozsiahle požiare v skladoch aj viacposchodových obytných budovách. Ukrajina v tejto súvislosti opätovne žiada spojencov o urýchlené dodanie protiraketových systémov Patriot.
Ruské sily v noci na stredu 5. augusta zaútočili na ukrajinské hlavné mesto Kyjev viacerými balistickými raketami. Ukrajinské vzdušné sily bezprostredne informovali, že na metropolu boli vystrelené rakety najmenej z dvoch rôznych smerov.
Obete, zranení a rozsiahle požiare
Z metropoly a jej okolia hlásia dvoch mŕtvych a desiatky zranených. Vojenská správa Kyjeva potvrdila, že pri útokoch, ktoré vyvolali požiare v štyroch štvrtiach hlavného mesta, bola zabitá jedna žena a najmenej sedem ďalších ľudí utrpelo zranenia. Ďalšia osoba zahynula na predmestí Buča západne od Kyjeva, oznámili regionálne úrady s tým, že v okolí hlavného mesta bolo celkovo zranených 21 ľudí.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko spresnil rozsah obrovských škôd a potvrdil, že na poškodených miestach už zasahujú záchranné zložky.
V 20-poschodovej obytnej budove na severnom predmestí Kyjevu vypukol požiar, ktorého príčinou bol pravdepodobne raketový útok. Trosky zo zostrelenej rakety zasiahli aj iné budovy,
uviedol starosta k mimoriadne napätej nočnej situácii v meste.
Predchádzajúce útoky a volanie po Patriotoch
Situácia v ukrajinskom hlavnom meste je v posledných dňoch kritická, pričom najnovší nočný útok nadväzuje na víkendové udalosti:
- Rusko na Kyjev masívne útočilo aj v sobotu 1. augusta,
- pri víkendovom útoku na metropolu a jej predmestia zomrelo 10 ľudí a viac ako 30 sa zranilo,
- vláda v Kyjeve preto už dlhšie žiada svojich spojencov o dodanie väčšieho množstva protiraketových systémov Patriot americkej výroby,
- tieto systémy sú kľúčové na ochranu vzdušného priestoru pred rýchlymi ruskými balistickými raketami.
O nočných udalostiach informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ od medzinárodných agentúr AFP a Reuters.