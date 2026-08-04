Spojené štáty americké čelia po mesiacoch intenzívneho konfliktu s Iránom vážnemu problému. Podľa zdrojov z prostredia administratívy prezidenta Donalda Trumpa minula armáda väčšinu svojich zásob presne navádzaných rakiet dlhého doletu. Situácia vyvoláva v Pentagóne obavy, či bude krajina schopná adekvátne reagovať na prípadné krízy s Ruskom, Čínou alebo inými štátmi.
Spojené štáty minuli vo vojne s Iránom veľkú časť svojho strategického arzenálu. O nebezpečnom poklese zásob informovala agentúra Reuters, na ktorú sa odvoláva slovenská tlačová agentúra TASR. Problém s nedostatkom munície sa týka predovšetkým novšej a pokročilejšej generácie zbraní, čo vyvolalo v armáde interné obavy.
Stenčené zásoby a kľúčové rakety
Úbytok munície je podľa dostupných informácií z prostredia administratívy mimoriadne výrazný a týka sa viacerých strategických striel:
- ide najmä o presne navádzané rakety ATACMS a novšie PrSM (Precision Strike Missile),
- podľa dvoch zdrojov minuli USA prakticky celú svoju doterajšiu zásobu týchto zbraní,
- každá strela ATACMS, ktorá zohrala kľúčovú úlohu aj v rusko-ukrajinskej vojne, pritom stojí viac ako jeden milión dolárov,
- armáda od začiatku vojny s Iránom minula aj o niečo menej ako polovicu svojich globálnych zásob rakiet Tomahawk, ktoré sú kľúčovým nástrojom námorných síl.
Tieto rakety sú dôležitou súčasťou vojenského arzenálu na vedenie úderov na veľkú vzdialenosť. Umožňujú zasiahnuť ciele bez nasadenia pilotovaných lietadiel do oblastí s hustou protivzdušnou obranou. Podľa jedného zo zdrojov však dokázali USA časť munície operatívne doplniť presunmi zo skladov v iných regiónoch.
Trumpove ubezpečenia verzus realita
Biely dom v reakcii na medializovanú situáciu zverejnil vyhlásenie prezidenta Donalda Trumpa, ktorý obavy rázne odmieta.
Spojené štáty majú oveľa viac munície ako ktokoľvek na svete a oveľa viac, ako potrebujeme. Americké zbrojovky v tejto chvíli vyrábajú viac munície ako predtým a rozširujú svoje kapacity v rekordnom rozsahu,
odkázal prezident kritikom. Vojenskí analytici však upozorňujú, že hoci výroba niektorých typov rakiet naozaj rastie, stále nedosahuje úroveň potrebnú na vedenie dlhotrvajúcej intenzívnej vojny.
Pentagón v tejto súvislosti deklaruje, že armáda je stále plne schopná plniť prezidentove rozkazy.
Americká armáda zostáva najsilnejšou na svete a disponuje dostatočnými kapacitami na ochranu občanov a záujmov USA,
uviedol hovorca rezortu Sean Parnell.
Prímerie a nové spôsoby nátlaku
Samotný konflikt s Iránom sa začal koncom februára tohto roka americko-izraelskými raketovými údermi. Následne 18. júna podpísali obe strany memorandum o porozumení, ktoré zahŕňalo 60-dňové prímerie. O necelý mesiac neskôr však USA obnovili útoky na Irán, ktorý obvinili z porušovania dohôd.
Denník New York Times 26. júla informoval, že Trump sa napokon rozhodol zastaviť ďalšie útoky. Vojenskí poradcovia ho údajne varovali práve pred znižovaním zásob rakiet pre protivzdušnú obranu. Nemenovaný americký predstaviteľ však túto verziu spochybnil s tým, že prezident od plánovaného útoku upustil skôr pre diplomatický tlak štátov Perzského zálivu.
Televízia CNN v rovnakom čase s odvolaním sa na svoje zdroje uviedla, že americká armáda momentálne hľadá nové a kreatívne spôsoby vyvíjania tlaku na Irán, čo môže svedčiť o limitovaných vojenských možnostiach administratívy.