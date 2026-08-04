Svet hudby a umenia sa navždy rozlúčil s írskym spevákom, skladateľom a držiteľom Oscara Glenom Hansardom. Hudobník, ktorý tragicky zahynul vo veku 56 rokov pri nehode na motocykli, mal v dublinskej katedrále dojemný pohreb. Zúčastnili sa na ňom stovky fanúšikov i svetoznáme osobnosti, pričom nechýbali silné hudobné vystúpenia ani osobné spomienky.
Stovky smútiacich vrátane írskych hudobníkov a umelcov sa v utorok 4. augusta v dublinskej Katedrále svätého Patrika zúčastnili na pohrebe speváka a skladateľa Glena Hansarda. Ten zahynul v stredu 29. júla nadránom vo veku 56 rokov pri nehode na okraji Dublinu, pričom krátko predtým sa zúčastnil na tradičnom hudobnom vystúpení v jednej z miestnych krčiem.
Slávni hostia a dojemné hudobné pocty
Mnohí ľudia sledovali obrad na veľkoplošných obrazovkách pred katedrálou, do ktorej vniesli kvetmi ozdobenú prútenú rakvu so spevákovým telom. Na poslednej rozlúčke sa zúčastnili viaceré známe tváre a hviezdy šoubiznisu:
- medzi prítomnými boli herci Steve Coogan a Chris O'Dowd,
- z hudobníkov sa prišli rozlúčiť Bono, Hozier, Declan O'Rourke či Imelda Mayová,
- súčasťou zádušnej omše bola aj hudba, keď Eddie Vedder zo skupiny Pearl Jam zaspieval Hansardovu pieseň The Song of Good Hope spolu s jeho hudobnou partnerkou Markétou Irglovou.
Hansardovi vzdal hold aj frontman skupiny U2 Bono, ktorý zaspomínal na jeho charizmu a nezameniteľný vplyv na ľudí vo svojom okolí.
Každý, kto ho stretol, si pamätal deň, keď sa s ním stretol,
povedal Bono smútočným hosťom. Následne pustil zo svojho telefónu hlasovú správu od speváčky a poetky Patti Smithovej, ktorá zaspievala uspávanku pre Hansardovu rodinu a priateľov, a zarecitoval text legendárnej piesne Beautiful Day.
Hansardova manželka, fínska poetka Maire Saaritsaová, sa vo svojom príhovore poďakovala policajtom, ktorí hudobníkovi po nehode prišli na pomoc, a prítomným prečítala báseň, ktorú preňho napísala na začiatku ich vzťahu.
Oscarový úspech a pomoc ľuďom bez domova
Zosnulý umelec bol dlhoročným frontmanom írskej rockovej skupiny The Frames a vo filme The Commitments z roku 1991 stvárnil člena dublinskej soulovej skupiny. Obrovskú slávu mu v roku 2008 priniesol zisk americkej filmovej ceny Oscar za pieseň Falling Slowly z filmu Once, v ktorom hral spolu s Irglovou. Divadelná adaptácia tohto filmu získala neskôr v roku 2012 až osem prestížnych cien Tony.
Hansard spolu s Irglovou tvoril aj úspešné rockové duo The Swell Season. Vydal tiež niekoľko sólových albumov vrátane Didn't He Ramble, ktorý bol nominovaný na cenu Grammy v kategórii najlepší folkový album. Obyvatelia susednej Českej republiky ho mohli naživo vidieť ešte v júni tohto roku na festivaloch Slunovrat v Opave a Valašský Špalíček vo Valašskom Meziříčí.
Okrem hudobného talentu bol známy aj svojím veľkým srdcom. Dlhé roky na Štedrý večer organizoval pouličné hudobné vystúpenie pred dublinským divadlom Gaiety Theatre, kde spolu s inými umelcami podporovali dobročinnú organizáciu pomáhajúcu ľuďom bez domova. O poslednej rozlúčke informovala spravodajská agentúra AP, slovenská TASR a český portál Novinky.cz.