Zobudíte sa o tretej ráno, plachta prilepená na chrbte, srdce bije rýchlejšie ako obvykle a spánok je preč. Letná nespavosť má počas tropických nocí, akých toto leto zažíva Slovensko rekordne veľa, jasnú fyziologickú príčinu. Dobrá správa: dá sa s ňou pracovať, a to aj bez klimatizácie a bez liekov.
Tohtoročné leto praje nespavcom najmenej v histórii meraní. V noci na 4. augusta 2026 neklesla teplota v Plaveckom Petri na Záhorí pod 27,5 stupňa, čo znamená, že noc z 3. na 4. augusta je na Slovensku novou absolútne najteplejšou nocou v histórii meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ)[cite: 1]. Počas tropických nocí, keď teplota neklesne pod 20 stupňov, telo podľa SHMÚ nedokáže plnohodnotne regenerovať po tepelnom strese z dňa. Otázka preto neznie, či sa v takúto noc zobudíte, ale čo urobíte potom.
Prečo srdce v noci nespomalí
Telo pred zaspaním prirodzene znižuje vnútornú teplotu, je to jeden zo signálov, ktorými sa prepína do nočného režimu. Ak je v spálni výrazne teplejšie ako odporúčaných 18 až 20 stupňov, tento proces viazne: zaspávanie sa predlžuje, pribúdajú nočné prebudenia a ubúda hlboký spánok.
K tomu sa pridáva srdce. Kardiologička Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb Stanislava Remišová v júni 2025 pre TASR TV vysvetlila, že v horúčave sa telo ochladzuje najmä potením a srdce musí krv pumpovať intenzívnejšie: „Rýchlejšie pumpuje a na to potrebuje viac kyslíka a viac krvi.“ Mierne zrýchlený tep počas horúcej noci je teda normálna reakcia, nie dôvod na paniku. Práve pocit búšiaceho srdca však mnohých ľudí o tretej ráno vyplaší a naštartuje špirálu: úzkosť z nespania zrýchli tep ešte viac a spánok sa vzdiali.
O tretej ráno: menej bojovať, viac pustiť
Prvé pravidlo je psychologické: nepozerajte na hodiny. Počítanie, koľko hodín spánku vám ešte zostáva, spoľahlivo spustí stres. Odborníci na spánok, ktorých rady koncom júna 2026 zhrnuli viaceré slovenské médiá, odporúčajú aj druhé pravidlo: ak spánok nepríde do zhruba dvadsiatich minút, nemá zmysel zostať ležať a nervózne sa prevaľovať. Vstaňte, prejdite do chladnejšej časti bytu a venujte sa pokojnej, nudnej činnosti pri tlmenom svetle, napríklad čítaniu alebo skladaniu bielizne. Do postele sa vráťte, až keď pocítite ospalosť. Mozog sa tak znovu naučí, že posteľ patrí spánku, nie prevaľovaniu.
Čomu sa vyhnúť: mobilu a sociálnym sieťam (svetlo a podnety spánok zaháňajú), jedlu a kontrole pracovných mailov. A hlavne katastrofickým scenárom. Lekári pripomínajú, že jednu či dve horšie noci zvládne zdravý človek bez vážnejších následkov; horšie ako samotné nespanie býva strach z neho.
Dych ako ručná brzda pre tep
Na spomalenie rozbehnutého srdca funguje najjednoduchší nástroj, ktorý máte: predĺžený výdych. Pomalé, vedomé dýchanie aktivuje parasympatický nervový systém, ktorý telo prepína do režimu odpočinku a znižuje tepovú frekvenciu.
Najznámejšia je technika 4 7 8, ktorú spopularizoval americký lekár Andrew Weil: nadýchnite sa nosom na štyri sekundy, zadržte dych na sedem sekúnd a pomaly vydychujte ústami osem sekúnd. Stačia tri až šesť cyklov. Ak vám zadržiavanie dychu nie je príjemné, vyskúšajte jednoduchší pomer 1:2, teda napríklad nádych na štyri sekundy a výdych na osem, akoby ste sfukovali sviečku. Nejde o zázrak na jednu noc, technika funguje najlepšie, keď ju trénujete pravidelne, pokojne aj cez deň v strese.
Matrac na zem a pyžamo, ktoré dýcha
Fyzika hrá v spálni proti vám: teplý vzduch stúpa nahor, takže pri strope býva o niekoľko stupňov teplejšie ako pri podlahe. Ak spíte na vysokej posteli alebo na vyvýšenom poschodí postele, skúste počas vlny horúčav presunúť matrac priamo na zem, prípadne sa presťahovať do najchladnejšej miestnosti bytu, pokojne aj do obývačky na severnej strane.
Druhou premennou je textil. V lete platí: čím menej vrstiev a čím prirodzenejší materiál, tým lepšie. Ľan a bavlna sú priedušné, odvádzajú vlhkosť a nelepia sa na spotené telo; naopak syntetické látky a polyesterový satén vzduch neprepúšťajú a teplo zadržiavajú. To isté platí pre pyžamo: ľahké, voľné, bavlnené alebo ľanové, prípadne spánok len v spodnej bielizni. Prikrývku nahraďte tenkou plachtou. Niektorým ľuďom pomáha vložiť obliečku na vankúš pred spaním na pár minút do chladničky a osvedčená je aj vlažná sprcha; ľadová telo naopak prebudí a krvný obeh rozprúdi.
Noc sa vyhráva cez deň
Paradoxne najviac pre pokojnú noc urobíte medzi ôsmou ránom a ôsmou večer. Cez deň tieňte a nevetrajte, večer po ochladení vytvorte prievan. Vynechajte poobedný spánok, hoci je po prebdenej noci lákavý: ospalosť si šetrite na večer a držte sa bežnej rutiny. Alkohol ako uspávací prostriedok nefunguje, spánok robí plytším a telo navyše odvodňuje, podobne ako káva v popoludňajších hodinách. Úrad verejného zdravotníctva SR zároveň odporúča počas horúčav vypiť približne 1,5 až 3 litre tekutín denne, väčšinu z nich však do večera, aby vás nad ránom nebudil ešte aj mechúr.
Ak nespavosť pretrváva aj po skončení horúčav, budíte sa opakovane celé týždne alebo vás cez deň paralyzuje únava, nejde už o letný problém a je na mieste povedať to svojmu lekárovi. Za chronickou nespavosťou sa môžu skrývať aj iné príčiny, od úzkosti po spánkové apnoe.
Tropické noci zostanú, panika nemusí
Meteorológovia upozorňujú, že tropických nocí bude s postupujúcou zmenou klímy pribúdať, najmä v mestách. O to cennejšie je vedieť, že prebudenie o tretej ráno nie je zlyhanie, ale normálna reakcia tela na abnormálne podmienky. Kto namiesto boja s posteľou siahne po chladnejšej podlahe, ľanovej plachte a pomalom výdychu, má slušnú šancu, že zvyšok noci ešte dospí. A tú jednu prepotenú noc, ktorá sa zachrániť nedá, netreba dramatizovať: leto ju vezme, jeseň vráti.