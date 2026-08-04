Tragický koniec letného kúpania. V utorok popoludní sa na bagrovisku pri obci Veľaty utopil maloletý chlapec. Záchranné zložky a hasiči ho po intenzívnom pátraní našli, no pomôcť mu už nedokázali. Polícia v tejto súvislosti vydala dôrazné varovanie pre všetkých rodičov, aby nepodceňovali obrovské riziká kúpania na neoficiálnych vodných plochách.
Dnes popoludní, v utorok 4. augusta, sa na bagrovisku pri obci Veľaty v okrese Trebišov odohrala obrovská tragédia. Počas letného dňa sa tam kúpala skupina piatich chlapcov, pričom jeden z nich sa počas kúpania nečakane stratil pod hladinou vody.
Márne hľadanie zúfalého otca
Maloletého chlapca okamžite začal vo vode hľadať aj jeho otec, no jeho snaha bola, žiaľ, neúspešná. Na miesto nešťastia boli preto bezodkladne vyslaní profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Zásah prebiehal s nasledujúcim tragickým koncom:
- počas prehľadávania vodnej plochy hasiči napokon našli telo maloletého chlapca bez známok života,
- privolaný lekár na mieste už len konštatoval úmrtie,
- miesto tragickej udalosti zabezpečili policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru Michaľany,
- na miesto bol vyslaný aj kompletný výjazd trebišovskej kriminálnej polície, ktorá presné okolnosti tragédie preveruje.
Dôrazný apel polície na rodičov
V súvislosti s týmto mimoriadne smutným prípadom vydali muži zákona naliehavú výzvu smerom k širokej verejnosti, aby sa podobným udalostiam dalo v budúcnosti predísť.
Opätovne apelujeme na rodičov, aby s deťmi hovorili o rizikách kúpania na miestach, ktoré na to nie sú určené. Aj zdanlivo pokojná voda môže ukrývať náhle hĺbky, nestabilné brehy a ďalšie nebezpečenstvá. Deti majte pri vode vždy pod priamym dohľadom,
varuje polícia vo svojom oficiálnom stanovisku všetkých, ktorí počas letných dní vyhľadávajú neoficiálne a nechránené vodné plochy.