Talianka prežila skutočnú nočnú moru so šťastným koncom. Svoj výherný žreb v hodnote jedného milióna eur omylom vyhodila do odpadu, z ktorého ho napokon zachránili až ochotní smetiari. Tí po jej zúfalej prosbe viac ako deň prehľadávali smetiarske auto, kým sa im v tonách odpadkov podarilo nájsť neporušený lístok s jackpotom.
Zamestnanci talianskej spoločnosti zaoberajúcej sa likvidáciou odpadu zachránili zo zberného kontajnera výherný žreb v hodnote jedného milióna eur, ktorý jeho majiteľka predtým omylom vyhodila. Po tom, čo si svoj obrovský omyl uvedomila, požiadala smetiarov o pomoc pri jeho hľadaní. Žreb sa im po strastiplnom prehľadávaní napokon podarilo nájsť. O nezvyčajnom prípade informovala v utorok 4. augusta tlačová agentúra AFP.
Osudný omyl pri kontrole v obchode
Žena, ktorá podľa svojich slov vždy vsádzala na rovnaké čísla spojené s milovanou osobou, si v nedeľu išla skontrolovať svoj žreb do miestneho obchodu v juhotalianskom regióne Apúlia. Terminál na kontrolu žrebov jej však iba oznámil, že výhru nie je možné vyplatiť, pretože menší predajcovia môžu vyplácať iba menšie sumy.
Zmätená žena si preto v tej chvíli neuvedomila, že vyhrala miliónový jackpot, a lístok jednoducho vyhodila. Až keď jej člen rodiny doma neskôr oznámil, že jej pravidelne tipované čísla boli skutočne vyžrebované, vrátili sa rýchlo do obchodu. Žreb však už skončil v odpade, ktorý medzitým odviezlo smetiarske vozidlo.
Záchranná akcia v tonách odpadu
Zúfalá výherkyňa okamžite požiadala o pomoc spoločnosť SANB, ktorá v meste zabezpečuje odvoz odpadu. Nasledovala rýchla záchranná akcia:
- pracovníkom spoločnosti sa podarilo identifikovať konkrétne vozidlo, ktoré odpad z obchodu odviezlo, a okamžite ho zastaviť,
- v špecializovanom zariadení následne smetiari viac ako deň detailne prehľadávali privezený náklad,
- šťastena stála na strane výherkyne a lístok našli v záplave smetí úplne neporušený.
Medzi odpadkami bol aj ústrižok, ktorý sme hľadali, a ktorý bol zázrakom stále v jednom kuse,
opísal neuveriteľný moment riaditeľ spoločnosti Roberto Nicola Toscano s tým, že keď výherkyni oznámil radostnú správu o nájdení žrebu, od dojatia sa rozplakala.
Keďže spoločnosť SANB je organizáciou financovanou z verejných zdrojov, náklady na netradičné prehľadávanie odpadu by v konečnom dôsledku museli znášať daňoví poplatníci. Šťastná výherkyňa sa preto férovo zaviazala, že všetky dodatočné náklady spojené s hľadaním svojho strateného žrebu uhradí z vlastného vrecka.