Európska únia podľa českého ministra vnútra nie je pripravená na migračné krízy, aká nedávno zasiahla španielsku exklávu Ceuta. Lubomír Metnar po mimoriadnom rokovaní ministrov upozornil na obrovské medzery v systéme a vyzval na rýchlu nápravu. Kým niektorí európski lídri dokonca žiadali vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru, Madrid hlási desaťtisíce úspešných návratov utečencov.
Európska únia s jej súčasnými pravidlami na ochranu hraníc nie je podľa českého ministra vnútra Lubomíra Metnara dostatočne pripravená na krízové situácie, k akej došlo minulý týždeň v španielskej exkláve Ceuta na severe Maroka. Uviedol to v utorok 4. augusta na sociálnej sieti X po mimoriadnom rokovaní ministrov vnútra krajín EÚ k tejto téme.
Bezpečnostná výzva pre celú Európu
Podľa Metnara sa v posledných dňoch jasne ukázalo, že prelomenie vonkajšej hranice EÚ nie je len problémom Španielska, ale mimoriadnou bezpečnostnou výzvou pre celý európsky kontinent.
Ochrana vonkajšej hranice musí byť našou jednoznačnou prioritou. Súčasné pravidlá nie sú na podobné krízové situácie dostatočne pripravené. Európska únia potrebuje nástroje, ktoré umožnia rýchlu a účinnú reakciu,
napísal Metnar po skončení videokonferencie na margo európskej legislatívy a postupov.
Za absolútne nutné považuje najmä posilniť systém včasného varovania a tiež odovzdávanie kľúčových informácií priamo z terénu. Len tak bude podľa neho možné podobným situáciám včas predchádzať alebo ich aspoň zvládať oveľa efektívnejšie.
Medzery v systéme je potrebné odstrániť čo najrýchlejšie. Sme pripravení aktívne spolupracovať so Španielskom aj ostatnými členskými štátmi na riešeniach, ktoré posilňujú našu bezpečnosť,
dodal český minister na záver svojho hodnotenia krízovej situácie.
Hromadný príchod a hrozba konca Schengenu
O zvolanie mimoriadneho rokovania požiadalo viac než 20 členských štátov EÚ vrátane Česka či Slovenska. Ministri na ňom podľa vyhlásenia Rady EÚ vyjadrili Španielsku solidaritu a ocenili jeho reakciu na hromadný príchod migrantov. Španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska následne spresnil rozsah obrovskej migračnej vlny:
- koncom minulého týždňa do exklávy z Maroka preniklo približne 72 000 migrantov,
- drvivá väčšina z nich sa už podľa španielskych úradov úspešne vrátila naspäť na africký kontinent.
V reakcii na vážnu situáciu vyzvali minulý týždeň niektoré európske štáty k tomu, aby bolo Španielsko pre nezvládnutie náporu vyňaté zo schengenského priestoru. Za bol aj český premiér Andrej Babiš, ktorý situáciu verejne označil za škandál spôsobený španielskou vládou. Šéf českej diplomacie Petr Macinka bol podstatne miernejší a uviedol, že tento radikálny postoj nezastáva. Uplatňovanie schengenských pravidiel kvôli kríze nakoniec pozastavil len Rím. O vývoji v európskej politike informovala spravodajkyňa slovenskej tlačovej agentúry TASR v Prahe.