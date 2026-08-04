Slovenskí hasiči po úspešnej zahraničnej misii hlásia návrat domov. Letecký modul, ktorý vo Francúzsku celých desať dní bojoval s ničivými lesnými požiarmi, má za sebou desiatky letových hodín a stovky zhodov vody. Na mimoriadne náročnom medzinárodnom zásahu sa zúčastnila posádka so slovenským vrtuľníkom Black Hawk.
Slovenský modul leteckého hasenia sa v utorok 4. augusta po desiatich dňoch náročného nasadenia oficiálne vracia z Francúzska, kde pomáhal pri hasení rozsiahlych lesných požiarov. O úspešnom ukončení misie informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) prostredníctvom sociálnej siete. Okrem špeciálneho leteckého tímu Slovensko vyslalo krajine na pomoc aj modul pozemného hasenia.
Stovky zhodov vody a nasadenie Black Hawku
Záchranná misia si vyžadovala maximálne nasadenie techniky aj ľudských zdrojov. Štatistiky a zloženie tímu ilustrujú rozsah slovenskej pomoci:
- slovenský tím nalietal vrtuľníkom Black Hawk UH-60 desiatky letových hodín priamo nad požiariskami,
- počas nasadenia vykonal úctyhodných 252 zhodov vody na horiace oblasti,
- slovenský letecký modul podľa vyhlásenia tvorili traja príslušníci modulu AFFF-H, dvaja piloti a dvaja technici zabezpečujúci obsluhu vrtuľníka.
Slovenskí hasiči počas svojej misie úzko spolupracovali najmä s českými kolegami. Najskôr spoločne zasahovali proti lesným požiarom v departemente Gironde na západe Francúzska, odkiaľ sa neskôr v dôsledku zmeny situácie presunuli do departementu Var na juhovýchode krajiny.
Bezchybná medzinárodná spolupráca
Velenie hasičov si pôsobenie svojich príslušníkov v zahraničí pochvaľuje a vyzdvihuje najmä dôležitosť vzájomnej kooperácie európskych štátov v krízových situáciách.
Počas celej misie fungovala spolupráca medzi všetkými tímami bezchybne. Aj takéto spoločné zásahy potvrdzujú význam medzinárodnej spolupráce pri zvládaní rozsiahlych mimoriadnych udalostí,
uviedol HaZZ vo svojom záverečnom hodnotení francúzskej misie.