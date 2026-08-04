Vážna dopravná nehoda pri obci Lehôtka pod Brehmi si vyžiadala päť zranených. Osobné auto tam prešlo do protismeru a čelne sa zrazilo s vozidlom dopravnej zdravotnej služby, ktoré práve prevážalo pacientov. Na mieste museli zasahovať všetky záchranné zložky a zranených transportovali do okolitých nemocníc.
Na ceste pri obci Lehôtka pod Brehmi v okrese Žiar nad Hronom došlo v utorok 4. augusta v dopoludňajších hodinách k zrážke sanitky s osobným autom. Pri udalosti sa zranilo celkovo päť osôb, vrátane troch ľudí, ktorých v čase nehody prevážalo vozidlo dopravnej zdravotnej služby.
Čelná zrážka a piati zranení
K nebezpečnej dopravnej nehode došlo na frekventovanom úseku cesty medzi Lehôtkou pod Brehmi a Hliníkom nad Hronom. O podrobnostiach informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Podľa doposiaľ zistených informácií vodič osobného auta smerujúci do Žiaru nad Hronom prešiel z doposiaľ neznámej príčiny do protismeru, kde došlo k zrážke s protiidúcim autom,
priblížila Kováčiková prvotné zistenia polície z miesta činu.
Účastníci nehody boli rozmiestnení vo vozidlách nasledovne:
- v osobnom aute sa v čase nehody nachádzal len samotný vodič,
- vo vozidle dopravnej zdravotnej služby boli okrem vodiča prevážané ďalšie tri osoby (pacienti),
- všetci piati účastníci dopravnej nehody utrpeli zranenia a museli byť prevezení do nemocnice,
- vodičov oboch vozidiel podrobili dychovým skúškam, pričom prítomnosť alkoholu bola u oboch stopercentne vylúčená.
Zásah záchranárov a vážne zlomeniny
Na mieste udalosti pre rozsah nehody zasahovali až dve posádky rýchlej zdravotnej pomoci, jedna posádka rýchlej lekárskej pomoci i špeciálna hasičská ambulancia. Rozsah zranení u účastníkov nehody bol vážny.
Vyslané posádky záchrannej zdravotnej služby na mieste ošetrili štyri osoby, ktoré utrpeli rôzne zranenia vrátane zlomenín končatín, otvorených rán na viacerých častiach tela a poranení hlavy,
uviedla Alena Krčová z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby s tým, že všetci pacienti boli po prvotnom ošetrení stabilizovaní a transportovaní do nemocníc vo Zvolene a Žiari nad Hronom.
Presné okolnosti a príčiny vzniku tejto vážnej nehody sú momentálne predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania. O udalosti informovala slovenská tlačová agentúra TASR.