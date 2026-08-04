Buď Európska únia bezpečne ochráni svoje vonkajšie hranice, alebo sa obyvatelia musia pripraviť na návrat kontrol a nekonečných kolón. Týmito slovami reagoval slovenský minister vnútra na mimoriadnu migračnú krízu v španielskej exkláve Ceuta. Slovensko už Španielsku oficiálne ponúklo pomoc v podobe policajtov i techniky.
Buď budú vonkajšie hranice Európskej únie (EÚ) chránené, alebo sa vrátia kontroly, kolóny a čakanie. Po mimoriadnom rokovaní na úrovni EÚ o situácii v španielskej exkláve Ceuta to vyhlásil slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Španielsku podľa svojich slov vyjadril solidaritu a ponúkol mu slovenských policajtov i techniku na ochranu hranice.
Nejasné pravidlá a klamlivá reklama
O zvolanie rokovania prostredníctvom videokonferencie požiadalo viac než 20 členských štátov EÚ vrátane Slovenska. Slovenský minister uviedol, že svojim náprotivkom predstavil postoj SR a konkrétne návrhy na riešenie nelegálnej migrácie.
Kolegom som povedal to isté, čo hovorím aj doma. Voľba je veľmi jednoduchá: buď ochránime vonkajšie hranice Európy, alebo sa nám vrátia kontroly, kolóny a čakanie medzi členskými štátmi schengenu,
povedal minister vo svojom videu na sociálnej sieti.
Migračná kríza v Ceute, kam koncom minulého týždňa prenikli desaťtisíce ľudí z Maroka, podľa Šutaja Eštoka ukázala, čo dokážu spôsobiť nejasné pravidlá európskej a národnej politiky.
Stačilo jedno rozhodnutie španielskeho súdu o návratoch. Prevádzači z neho vyrobili reklamu a cez sociálne siete ju rozposlali po celej Afrike s heslom: Poď do Ceuty a zostaneš v Európe,
vysvetlil mechanizmus spustenia masívnej vlny nelegálnej migrácie.
Ochrana v teréne a zmena rétoriky
Španielsko na vzniknutú situáciu reagovalo podľa ministra spôsobom, ktorý Slovensko dlhodobo presadzuje. Tento prístup priniesol konkrétne hmatateľné výsledky a čísla:
- štát okamžite nasadil políciu a armádu, začal dôsledne chrániť hranicu a migrantov vracať späť do Maroka,
- od piatka vďaka tomu úrady nezaznamenali ani jeden pokus o nelegálny vstup a ani jednu žiadosť o azyl,
- podľa španielskeho ministra vnútra Fernanda Grande-Marlasku do Ceuty preniklo pôvodne 72 000 migrantov,
- z tohto masívneho počtu sa už približne 70 000 ľudí podarilo vrátiť späť.
Podľa Šutaja Eštoka jasné pravidlá fungujú, avšak hranica sa nechráni na videokonferencii ministrov, ale priamo v teréne. Zo samotného rokovania má však podľa svojich slov mimoriadne dobrý pocit a vníma zmenu nálad.
Ešte donedávna nás v Bruseli poúčali, keď sme hovorili o dôslednej ochrane hraníc a návratoch nelegálnych migrantov späť do Afriky. Teší ma, že podobné hlasy dnes zazneli od viacerých kolegov. Európa sa možno konečne začína niečo učiť,
dodal na záver minister vnútra k posunu v rétorike predstaviteľov v Bruseli.