Maďarsko sa ocitlo v zovretí extrémnych horúčav a momentálne patrí medzi najteplejšie krajiny v Európe. Teploty už prekročili 40-stupňovú hranicu a meteorológovia zverejnili najvyššie výstrahy pre takmer celú krajinu. Kým severnejšie štáty si vďaka prechodu studeného frontu mierne vydýchli, juh kontinentu naďalej bojuje s nebezpečným počasím a ničivými lesnými požiarmi.
Maďarsko bolo v pondelok 3. augusta jednou z najteplejších krajín v Európe s maximálnymi teplotami v rozmedzí 36 až 40 stupňov Celzia. Priemerná denná teplota sa na maďarskom území pohybovala od 27 do 30 stupňov Celzia.
Nepriaznivý vývoj počasia potvrdila v utorok 4. augusta maďarská meteorologická služba HungaroMet, ktorej zistenia citoval domáci server hang.hu.
Horúčavy v Maďarsku sa v utorok ďalej zintenzívnili, pričom očakávame, že teploty sa na viacerých miestach vyšplhajú až na 41 stupňov Celzia,
varovali meteorológovia vo svojich oficiálnych predpovediach.
Výstrahy pre takmer celú krajinu
Z tohto dôvodu vydal HungaroMet najvyšší, červený stupeň výstrahy pred horúčavami. Situácia v regióne a v okolitých európskych štátoch je mimoriadne napätá:
- najvyšší stupeň varovania platí pre všetky maďarské župy s výnimkou Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy na severovýchode krajiny,
- vo väčšine častí starého kontinentu aj naďalej vládnu horúčavy s teplotami presahujúcimi 30 stupňov Celzia,
- niekoľko krajín v južnej Európe v dôsledku sucha a vysokých teplôt bojuje s rozsiahlymi a nebezpečnými lesnými požiarmi.
Výnimkou je len severnejšia časť Európy, kde studený front, ktorý sa pred niekoľkými dňami presunul na sever od Maďarska, dočasne pomohol zmierniť extrémne horúčavy. Citeľné ochladenie vďaka nemu zaznamenali najmä v Nemecku, Poľsku a v škandinávskych krajinách. O vývoji počasia u našich južných susedov informoval spravodajca slovenskej tlačovej agentúry TASR priamo z Budapešti.