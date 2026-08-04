Prípravy na kľúčovú dopravnú stavbu v hlavnom meste sa posúvajú vpred. Národná diaľničná spoločnosť vyhlásila verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu pre takmer 12-kilometrový megatunel Karpaty. Minister dopravy sľubuje, že strategická investícia za necelé dve miliardy eur výrazne odbremení Bratislavu od tranzitujúcich kamiónov.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v utorok 4. augusta vyhlásila verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie tunela Karpaty na pripravovanej diaľnici D4 v rámci severného obchvatu Bratislavy. Informoval o tom na sociálnej sieti minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD), ktorý v nadchádzajúcich voľbách zároveň kandiduje na primátora hlavného mesta.
Obrovský posun a koniec kamiónov
Doprave v Bratislave by podľa ministra pomohol najviac práve tunel Karpaty, ktorý má z ulíc odkloniť ťažkú tranzitnú dopravu.
Ak dnes chodíte cez tunel Sitina alebo most Lanfranconi, tak každý druhý kamión, ktorý tam stretávate, zmizne,
uviedol Ráž s tým, že podľa podrobných analýz tento tunel pohltí až 40 percent tranzitnej kamiónovej dopravy v hlavnom meste, čo všetkým obyvateľom aj dochádzajúcim vodičom veľmi pomôže.
Samotné vyhlásenie obstarávania na projektovú dokumentáciu označil minister za zásadný krok pre budúcnosť stavby.
Je to obrovský posun v príprave, pretože bez projektu sa stavať jednoducho nedá. Táto zjednodušená projektová príprava nám potom umožní na ministerstve mať jasno v tom, koľko treba spraviť majetkovo-právneho vyrovnania v pozemkoch, ktoré sú pred a za tunelom z oboch strán Karpát,
vysvetlil minister ďalšie byrokratické postupy, ktoré rezort čakajú.
Detaily miliardovej strategickej investície
Výstavba úseku D4 medzi bratislavskou Račou a Záhorskou Bystricou, ktorej kľúčovou súčasťou bude práve spomínaný tunel Karpaty, je oficiálne zaradená medzi strategické investície štátu. Projekt prináša obrovské čísla a náročné technické riešenia:
- samotný tunel popod masív Karpát má mať dĺžku úctyhodných 11,76 kilometra,
- stavebné náklady na celú realizáciu sa odhadujú na približne 1,7 miliardy eur,
- začiatok riešeného územia je lokalizovaný severovýchodne od bratislavskej Rače, pričom vyústenie tunela sa plánuje severozápadne od obce Marianka,
- NDS v súčasnosti už zabezpečuje na trase plánovaného tunela geologický a hydrogeologický prieskum zhruba za 18 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).