Diplomatické napätie medzi Španielskom a Marokom narastá. Dôvodom je nečakaná vlna desiatok tisíc migrantov, ktorí nedávno prenikli do španielskej exklávy Ceuta. Kým Madrid obviňuje zločinecké skupiny a nepriamo aj samotný Rabat z nečinnosti, Maroko tvrdí, že za krízu môže kontroverzné rozhodnutie španielskeho najvyššieho súdu, pred ktorým európskych partnerov vopred varovalo.
Maroko dôrazne varovalo Madrid, že nedávne rozhodnutie španielskeho najvyššieho súdu o migrantoch prichádzajúcich po mori by mohlo spôsobiť vážne problémy. S odvolaním sa na nemenovaného marockého predstaviteľa to v utorok 4. augusta napísala agentúra AFP.
Súdny verdikt a masívna vlna migrantov
Španielsky najvyšší súd vo svojom rozhodnutí z 8. júla stanovil, že utečencov, ktorých zachytia pri pokuse doplávať do španielskych severoafrických exkláv Ceuta a Melilla, už nemožno okamžite vyhostiť späť na marocké územie.
Madrid v súvislosti s nečakanou migračnou vlnou, keď vo štvrtok 30. júla z Maroka preniklo do Ceuty najmenej 50 000 ľudí, obvinil zločinecké organizácie zo šírenia nepravdivých informácií o tomto verdikte. Starosta Ceuty Juan Jesús Vivas dokonca priamo podozrieval Rabat z toho, že prienik utečencov ticho podporoval a toleroval.
Vysokopostavený marocký predstaviteľ však na brífingu novinárom povedal, že Rabat kontaktoval Madrid už okolo 22. a 23. júla, teda v čase, keď sa o rozhodnutí súdu začalo aktívne hovoriť medzi prevádzačmi.
Diskutovali sme o tomto rozhodnutí a jeho dôsledkoch. Vysvetlili sme, že toto rozhodnutie spôsobí problém. A skutočne spôsobilo problém,
uviedol predstaviteľ a odmietol, že by prienik desaťtisícov ľudí bol zlyhaním marockých bezpečnostných zložiek. V určitom momente podľa neho jednoducho nedokázali mase migrantov čeliť.
Je zjednodušujúce tvrdiť, že Maroko malo na ich zastavenie použiť silu. To je úplné nepochopenie tohto javu,
dodal s tým, že úrady v Ceute mali predvídať dôsledky verdiktu, ktorý priamo posilnil nelegálnu migráciu.
Rozprestretý červený koberec a miliardové náklady
Mnohí migranti priplávali z Maroka do Ceuty priamo cez more, ďalší sa tam dostali pešo alebo preliezli šesťmetrový hraničný plot. Podľa agentúry Reuters prístup Rabatu k riadeniu migrácie stojí na dvoch základných pilieroch:
- prevencia prostredníctvom nasadenia približne 24 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek pozdĺž severného pobrežia,
- odstrašovanie cez rýchle návraty utečencov zo španielskeho územia (drvivá väčšina z 50 000 utečencov sa už vrátila do Maroka),
- finančné náklady na tieto opatrenia dosahujú pre Maroko približne pol miliardy eur ročne.
Marocký predstaviteľ zdôraznil, že vysporiadanie sa s nelegálnou migráciou nie je a nemôže byť výlučnou zodpovednosťou ich krajiny.
Európa od nás žiada, aby sme zabránili migrantom v prekročení hraníc, ale na druhej strane im, keď už prekročia hranice, rozprestierajú červený koberec!
vyhlásil ostro na adresu európskej politiky.
V súčasnosti je na Španielsku, aby našlo odpovede na výzvy, ktoré z rozhodnutia vyplývajú. Záväzok Maroka zostáva nezmenený; akceptuje návrat tých, ktorým sa podarí prekročiť hranicu a zavádza preventívne opatrenia s cieľom zabrániť čo najväčšiemu počtu odchodov. A bude v tom pokračovať,
uzavrel diplomat s ubezpečením, že Maroko pred štvrtkovým hromadným prílevom nezmiernilo kontroly ani neznížilo počet svojich síl.