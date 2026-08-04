Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka ostro kritizuje premiéra Roberta Fica za jeho postoj ku koalícii ochotných, ktorá pomáha Ukrajine. Predseda vlády sa podľa neho bojí priznať pred vlastnými voličmi, že účasť v tomto zoskupení je v bytostnom záujme Slovenska. Šimečka sa v rozsiahlom bilančnom rozhovore vyjadril aj k nedávnemu referendu, ceste prezidenta do Číny a odhalil plány progresívcov pre blížiace sa jesenné voľby.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa pred svojimi voličmi bojí priznať, že je v záujme Slovenska byť súčasťou takzvanej koalície ochotných, teda štátov, ktoré aktívne podporujú Ukrajinu vo vojenskom konflikte s Ruskom. V bilančnom rozhovore pre TASR TV to uviedol predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.
Izolácia Slovenska a koalícia ochotných
Líder opozície pripomenul, že predseda vlády toto medzinárodné zoskupenie v minulosti prezentoval pred voličmi strany Smer-SD ako pochybný klub vojnových štváčov. Podľa Šimečku nás však neúčasť v tejto koalícii poškodzuje a dostáva v rámci Európskej únie do nebezpečnej izolácie.
Ja si myslím, že sme tam mali byť od začiatku, lebo to nie je len o vojenskej pomoci Ukrajine, je to aj o plánoch na to, ako bude vyzerať bezpečnostný poriadok v Európe v budúcnosti,
vysvetlil Šimečka svoj pohľad na dôležitosť našej prítomnosti pri strategických rokovaniach.
Niektoré médiá nedávno s odvolaním sa na francúzske veľvyslanectvo informovali, že Slovensko je členom koalície ochotných, keďže sa zúčastnilo na jej stretnutí v Paríži ešte 13. júla. Túto informáciu následne dementoval premiér Fico a jednoznačne vyhlásil, že Slovensko nie je a ani nebude členom tejto koalície. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár doplnil, že náš veľvyslanec bol na stretnutí iba ako pozorovateľ. Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia spresnila, že Veľvyslanectvo Francúzska nevydalo k nášmu členstvu žiadne oficiálne vyhlásenie, iba potvrdilo zaslanie pozvánky a účasť veľvyslanca.
Čínske technológie a prezidentova rola v referende
Čo sa týka zahraničnej politiky hlavy štátu a návštevy prezidenta Petra Pellegriniho v Číne, Šimečka ju nepovažuje za problém sám o sebe, upozorňuje však na iné úskalia. Prenikanie čínskych technológií na európsky trh, a obzvlášť do bezpečnostného sektora, označil za reálny bezpečnostný problém.
V súvislosti s neúspešným júlovým referendom hlava štátu podľa neho nezahrala voči občanom úplne férovú hru. Prezident totiž otázku o predčasných voľbách nedal preveriť Ústavnému súdu (ÚS) SR a deň konania určil v čase letných dovoleniek. Šimečka pripomenul, že hoci PS podpisy pod petičnú akciu nezbieralo, účasť napokon podporili.
Nebola to naša iniciatíva, náš nápad. Ale povedal som, že keď je už vypísané, odporučím našim voličom, aby sa na ňom zúčastnili a aj sám sa na ňom zúčastním. Lebo na otázky o zrušení Ficovej renty a obnovení Úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA aj PS odpovedá kladne,
konštatoval šéf progresívcov.
Zákon o rozpočtovej zodpovednosti a jesenné voľby
Šimečka sa vyjadril aj k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti, pri ktorom Ústavný súd SR v júni rozhodol, že vláda musela požiadať parlament o vyslovenie dôvery bez zbytočného odkladu. Vládny kabinet to dovtedy odkladal na základe vlastného právneho názoru.
Vláda mala okamžite, v novembri minulého roka, požiadať o dôveru. Vôbec to nemuselo byť, keby sme mali normálnu vládu, ktorá rešpektuje, že tu máme nejaký ústavný zákon a aj keď sa jej nepáči, musí sa mu podriadiť,
poznamenal Šimečka. Dodal, že kým zákon platí, treba ho dodržiavať, no PS by v budúcnosti zvážilo podporu jeho novely vzhľadom na požiadavky voči samosprávam.
Na záver líder PS odkryl stratégiu pred blížiacimi sa jesennými voľbami. Ich kľúčové postoje v regiónoch vyzerajú nasledovne:
- koalície uzatvárajú najmä so stranami SaS, Demokrati a KDH,
- so stranami súčasnej vládnej koalície a hnutím Republika sa nespájajú na žiadnej, ani na komunálnej úrovni,
- extrémne dôležitý je pre nich Košický kraj a mesto Košice, kde na župana kandiduje Marián Porvažník a na primátora Martin Mudrák,
- medzi priority PS patria primátorské posty v Liptovskom Mikuláši, Myjave, Revúcej a Rimavskej Sobote,
- v hlavnom meste je ich jednoznačnou prioritou podpora Matúša Valla, ktorý obhajuje post primátora v Bratislave.