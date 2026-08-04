Mesto Žilina prichádza s netradičným a veľmi praktickým riešením pre extrémne horúčavy. Pre verejnosť bezplatne sprístupnilo tribúny zimného štadióna, ktoré po novom slúžia ako obrovská chladiaca zóna. Ako bonus radnica na koniec týždňa pripravila aj bezplatné verejné korčuľovanie, obyvatelia si však musia priniesť vlastné vybavenie.
Žilinská radnica sprístupnila verejnosti priestory zimného štadióna ako okamžitú reakciu na pretrvávajúce tropické dni a výstrahy pred nebezpečnými horúčavami. Od utorka 4. augusta slúži budova ako bezplatná chladiaca zóna pre každého, kto si potrebuje aspoň na chvíľu oddýchnuť od rozpálených ulíc.
Tribúny ako útočisko pred slnkom
Vďaka obrovskej ľadovej ploche sa teplota v interiéri haly prirodzene pohybuje na výrazne nižšej úrovni než vonku. Keďže prudký prechod z horúčavy do chladu môže pre ľudský organizmus predstavovať nepríjemný teplotný šok, mesto odporúča návštevníkom vziať si so sebou aspoň ľahkú mikinu.
Obyvatelia aj návštevníci Žiliny môžu od utorka do piatka v čase od 14.00 do 19.00 h využiť priestory tribún zimného štadióna na príjemné schladenie a odpočinok. Vstup je zabezpečený cez hlavný vchod na vyhradené miesta pre divákov,
uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová s tým, že chladiacu zónu plánuje samospráva udržiavať v prevádzke počas všetkých nadchádzajúcich horúcich dní.
Okrem bežných pracovných dní bude štadión pre verejnosť sprístupnený aj počas víkendu, a to v čase konania prípravných zápasov miestnych mládežníckych družstiev.
Osvieženie v podobe korčuľovania
Vedenie mesta sa okrem pasívneho oddychu rozhodlo ponúknuť obyvateľom aj možnosť aktívneho športového vyžitia priamo na ľade, čo je v augustových horúčavách mimoriadne lákavé.
Ako bonus sme pre ľudí pripravili aj osvieženie v pohybe. V nedeľu od piatej do siedmej večer budú môcť bezplatne využiť ľadovú plochu na verejné korčuľovanie. Chcem len všetkým pripomenúť, aby si nezabudli vziať vlastné korčule, keďže požičovňa ani služba brúsenia v tomto termíne nebudú k dispozícii,
poznamenal k novej letnej iniciatíve žilinský primátor Peter Fiabáne.
Na plynulý priebeh celej akcie dohliadajú zamestnanci štadióna, pričom platia nasledovné organizačné pokyny:
- chladiaca zóna je k dispozícii od utorka 4. augusta do piatka 7. augusta vždy od 14.00 do 19.00 h,
- bezplatné verejné korčuľovanie prebehne v nedeľu 9. augusta od 17.00 do 19.00 h,
- vstup do priestorov je pre všetkých návštevníkov úplne bezplatný.
O prevádzke novej mestskej chladiacej zóny informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správy žilinskej radnice.