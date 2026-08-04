Opoziční poslanci ostro kritizujú situáciu v Slovenskej pošte a vyzývajú ministra dopravy na okamžité odvolanie jej vedenia. Vyčítajú mu chaotické rušenie pobočiek, zlé pracovné podmienky zamestnancov i podozrenia z netransparentného riadenia. Ministerstvo aj samotná pošta obvinenia odmietajú a neúčasť na parlamentnom výbore zdôvodňujú snahou vyhnúť sa zbytočným politickým útokom.
Súčasné vedenie Slovenskej pošty stratilo dôveru svojich zamestnancov a malo by zvážiť odstúpenie. Informoval o tom v utorok 4. augusta v parlamentnom výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj jeho predsedajúci Igor Janckulík (KDH). V mene opozičných členov zároveň vyzval ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD), aby odvolal celé vedenie štátnej spoločnosti.
Chaotické rušenie pobočiek a tieňové riadenie
Rokovanie výboru napokon nebolo uznášaniaschopné pre neúčasť koaličných poslancov. Prítomní zástupcovia opozície spolu so zástupcami samospráv a odborov tak len neformálne debatovali o problémoch, transformácii a zatváraní pobočiek pošty. Janckulík ostro kritizoval neprítomnosť zástupcov vedenia spoločnosti, hoci svoju účasť pôvodne potvrdili, ako aj absenciu vedenia Ministerstva dopravy SR či regulačného úradu.
Chaotické zatváranie pobočiek bez toho, aby to bolo vysvetlené zástupcom samospráv. Komunikácia bola arogantná,
vymenoval Janckulík hlavné dôvody na odstúpenie vedenia a zároveň poukázal aj na nevyhovujúce pracovné podmienky zamestnancov.
Štatistiky, ktoré na výbore odzneli, ilustrujú vážnosť personálnej situácie v podniku:
- v pošte len za prvých päť mesiacov tohto roka skončilo 870 zamestnancov,
- odchádzajúcim pracovníkom mala spoločnosť na odstupnom a odmenách vyplatiť takmer tri milióny eur,
- zároveň mala pošta prijať na zastupovanie a dohodu len necelých 400 nových pracovníkov.
Hoci je oficiálnym generálnym riaditeľom Slovenskej pošty Vladislav Kupka, podľa Janckulíka spoločnosť fakticky ovláda jeden vysokopostavený štátny úradník zo Slovenskej správy ciest (SSC), ktorý má na starosti hlavne verejné obstarávanie. Podľa poslanca ide o ukážkové rodinkárstvo, keďže tento úradník namiesto riešenia rozbitých ciest a nevyhovujúcich mostov organizuje tendre na pošte. Podľa medializovaných informácií môže ísť o generálneho riaditeľa SSC Norberta Polievku.
Ministerstvo a pošta hovoria o politizácii
Ministerstvo dopravy sa proti vyjadreniam opozičného poslanca dôrazne ohradilo. Minister Jozef Ráž aj štátny tajomník Igor Choma tvrdia, že boli pripravení zúčastniť sa na rokovaní výboru, ak by bol uznášaniaschopný. Keďže sa tak nestalo, vedenie rezortu sa išlo venovať iným dôležitým pracovným povinnostiam.
Máme za to, že je oveľa prospešnejšie pracovať na projektoch, ktoré reálne ľuďom zlepšia život, než sa zúčastňovať na neuznášaniaschopných výboroch a nikam nevedúcich politických diskusiách. Odmietame, aby Slovenská pošta a tisícky jej zamestnancov boli vťahovaní do politických prekáračiek a aby ich niekto zneužíval na svoju kampaň,
uviedli v spoločnom stanovisku Ráž a Choma k vzniknutej situácii.
Samotná Slovenská pošta v utorok 4. augusta ráno potvrdila, že sa rozhodla na rokovaní výboru nakoniec nezúčastniť. Svoj krok zdôvodnila prehodnotením predmetu rokovania, s prihliadnutím na už poskytnuté informácie a vzhľadom na ich predčasné a zavádzajúce politické interpretácie.
Našou ambíciou bolo predstaviť fakty o fungovaní a transformácii Slovenskej pošty a uviesť veci na pravú mieru. Ak sa však z odbornej témy stáva politická predvolebná agitácia a odpovede sú prekrúcané skôr, než vôbec odznejú, osobná účasť vedenia pošty na zasadnutí výboru stráca svoj pôvodný zmysel a nevedie k vecnej diskusii,
vysvetlilo vedenie pošty vo svojom oficiálnom vyhlásení. O celej situácii a postojoch jednotlivých strán informovala slovenská tlačová agentúra TASR.