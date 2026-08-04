Sociálnej poisťovni sa darí úspešne bojovať proti falošným péenkám. Vďaka prísnejším pravidlám klesol podiel práceneschopných občanov prvýkrát v histórii pod tri percentá. Štát na týchto zmenách ušetril už 144 miliónov eur, pričom do konca roka by sa celková úspora mohla vyšplhať až na 300 miliónov.
Sociálnej poisťovni sa naďalej darí bojovať s falošnými práceneschopnosťami (PN). Aj v prvom polroku tohto roka klesal ich počet a podiel práceneschopných sa vďaka tomu prvýkrát dostal pod hranicu 3 %. Tieto pozitívne výsledky prináša sprísnenie pravidiel, ktoré začalo platiť od januára 2025. V utorok 4. augusta na tlačovej konferencii to konštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš zo strany Hlas-SD.
Historický pokles a miliónové úspory
Zmeny majú podľa ministra mimoriadne pozitívny vplyv na verejné financie. Pri porovnaní prvých polrokov 2025 a 2026 ukazuje bilancia úsporu 72 miliónov eur, pričom pri porovnaní s rokom 2024 dosahuje doterajšia úspora až 144 miliónov eur.
Štát šetrí na tom, že nevypláca nemocenské, následne šetrí na tom, že ľudia nastúpia do práce, odvádzajú sociálne aj zdravotné odvody a platia dane. To je ten pozitívny vplyv na verejné financie. Ak pôjdeme týmto tempom, tak v porovnaní s rokom 2024 v roku 2026 ušetríme štátu takmer 300 miliónov eur,
avizoval Tomáš budúci vývoj štátnej kasy a prínos opatrení.
Pozitívny trend potvrdzujú aj ďalšie dôležité štatistiky, ktoré ministerstvo zverejnilo:
- v porovnaní s prvým polrokom tohto roka a vlaňajška sa počet PN znížil priemerne o 12 000 mesačne,
- oproti roku 2024, teda obdobiu pred zavedením zmien, klesol mesačný počet PN až o 23 000,
- celkový podiel PN klesol z 3,7 % v roku 2024 na súčasnú úroveň pod 3 %,
- v polovici tohto roka bolo na Slovensku o 3,2 milióna premaródovaných dní menej ako v prvom polroku 2024,
- v rovnakom období zároveň klesol počet novo nahlásených PN o 64 000.
Prísnejšie pravidlá a elektronická karta
Pri boji s falošnými péenkami boli podľa rezortu práce kľúčové najmä legislatívne zmeny, ktoré platia od 1. januára 2025. Podľa nich posudkoví lekári nielenže ukončujú falošné práceneschopnosti, ale po novom musia aj prísnejšie posudzovať a povoľovať PN-ky na ďalšie diagnózy.
Dôležité je tiež prepojenie systémov a inštitúcií. Aktuálne sa pracuje na tom, aby posudkoví lekári Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnej poisťovne mali rovnaký prístup k takzvanej elektronickej karte zamestnanca.
Chceme docieliť, aby posudkový lekár aj pod Ústredím práce, aj v Sociálnej poisťovni videl všetko rovnako, aby sa s tým naozaj nedalo špekulovať. Pripravujeme to a ešte do konca volebného obdobia to chceme zvládnuť,
doplnil minister plány na ďalšiu digitalizáciu a kontrolu systému.