Odchod britského obchodného reťazca Tesco z českého a slovenského trhu naberá na reálnych kontúrach. Podľa najnovších informácií si spoločnosť už najala prestížnych bankárov, ktorí majú pomôcť s predajom biznisu v hodnote miliárd korún. Celý proces však môže skomplikovať nielen silná konkurencia, ale aj skutočnosť, že Česko a Slovensko sa majú predávať ako jeden spoločný balík.
Odchod britskej siete Tesco z Českej republiky dostáva konkrétne obrysy. Podľa informácií serveru Mergermarket si už britská skupina najala bankárov z Citigroup a Goldman Sachs, aby jej s predajom pomohli. Hodnota českého biznisu môže podľa poradcov dosiahnuť až 15 miliárd českých korún, uviedol to portál e15.cz. Hoci sa spoločnosti k informáciám oficiálne nevyjadrujú, zdroje z prostredia fúzií a akvizícií potvrdili, že už existuje oficiálny dokument podobný informačnému memorandu, ktorý bankári rozosielajú potenciálnym záujemcom.
Česko a Slovensko ako jeden balík
Podľa dobre informovaného zdroja má Tesco v pláne predať českú a slovenskú časť ako jeden spoločný balíček, zatiaľ čo predajne v Maďarsku sa budú predávať zvlášť. Kým maďarský trh má 198 predajní, spoločný česko-slovenský ich zahŕňa až 363. Medzi našimi trhmi sú však viditeľné finančné rozdiely:
- český biznis, ktorý zamestnáva asi 7 000 pracovníkov, vlani utŕžil 1,6 miliardy eur a tento rok by to malo byť o 200 miliónov eur viac,
- Slovensko má v oboch rokoch stagnovať na úrovni 1,7 miliardy eur,
- prevádzkový zisk (EBITDA) v Česku predstavoval vlani 75 miliónov eur a túto hodnotu má zopakovať,
- na Slovensku bola EBITDA vlani takmer o dve tretiny vyššia (120 miliónov eur), no tento rok má klesnúť na 100 miliónov eur.
Problémové formáty a silná konkurencia
Zložité postavenie na trhu je hlavným dôvodom, prečo podľa expertov nebude jednoduché stredoeurópsky biznis predať. V Česku veľmi konkurenčnému odvetviu dominujú nemecké reťazce typu Kaufland a Lidl, pričom nezanedbateľnú časť tržieb si od pandémie ukrajujú aj online obchody. Nevýhodou pre Tesco môže byť aj prevádzkovanie viacerých odlišných formátov predajní.
Má ako najmenšie, tak veľké obchody. To je manažérsky omnoho náročnejšie riadiť než v prípade jednej typizovanej predajne,
vysvetľuje zdroj z trhu s tým, že veľké reťazce musia investovať súhrnne desiatky miliárd korún ročne, inak by ich konkurencia prevalcovala. Rozmanitá sieť predajní tak môže komplikovať aj samotný predaj. Prípadní záujemcovia by totiž mohli chcieť len obmedzený počet predajní rovnakého formátu.
Kto sú možní kupci?
Medzi možných uchádzačov na česko-slovenskom trhu patrí podľa Mergermarketu skupina Schwarz, ktorá je materskou spoločnosťou reťazcov Kaufland a Lidl. Aj pre ňu by však akvizícia celého balíka nemusela dávať zmysel. V hre sú tak aj ďalší hráči:
- o expanziu na Slovensku sa usiluje poľská sieť Biedronka, ktorá tam momentálne prevádzkuje už 17 predajní (analytici zo spoločnosti AlphaValue ju označili za najprirodzenejšieho nástupcu),
- finančnou prekážkou pre Biedronku by však mohla byť príliš vysoká kapitálová náročnosť za celý česko-slovenský balík,
- kupcom sa nakoniec môže stať aj investor, ktorý predajne rozdelí do atraktívnejších balíčkov a predá ich so ziskom po častiach.