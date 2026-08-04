Opozičné hnutie Progresívne Slovensko bije na poplach pre podozrenia z korupcie a netransparentného rozdeľovania peňazí z Plánu obnovy. Poslanec Ján Hargaš tvrdí, že ministerstvo investícií bezdôvodne zadržiava podpisy pod desiatkami schválených dotačných zmlúv na vedu a výskum. Najlepšie hodnotené projekty údajne stoja, kým podpora podľa opozície smeruje primárne k slabším a drahším zámerom.
Opozičné Progresívne Slovensko (PS) upozornilo na veľký počet nepodpísaných dotačných zmlúv na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR k podporeným projektom z výzvy Plánu obnovy na vedu a výskum. Podľa poslanca Národnej rady SR za PS Jána Hargaša je zo 74 úspešných projektov podpísaných len 46 zmlúv, pričom nevylučuje ani podozrenia z vážnej korupcie.
Nelogické poradie a drahšie projekty
Poradie podpisovania zmlúv podľa opozície absolútne nezodpovedá tomu, aký počet bodov v hodnotení jednotlivé projekty dostali. Minister investícií Samuel Migaľ podľa Hargaša preferuje skôr horšie projekty, o čom majú svedčiť konkrétne čísla z ministerstva:
- spolu 46 doteraz podpísaných projektov má priemerné skóre v hodnotení 12,54 bodu, pričom ich priemerná výška dotácie presahuje 630-tisíc eur,
- naopak, 19 zatiaľ nepodpísaných projektov má lepšie priemerné skóre 12,78 bodu a nižšiu priemernú dotáciu na úrovni viac ako 500-tisíc eur,
- spoločnosť MSA Company, ktorá skončila v hodnotení druhá v poradí a mala dostať dotáciu 1,2 milióna eur, dodnes nemá zmluvu v centrálnom registri, kým firma na úplne poslednom podporenom mieste ju už má.
Poslanec v utorok 4. augusta na tlačovej konferencii zhodnotil, že v sumáre minister podpisuje drahšie a celkovo menej kvalitné projekty. Niektoré úspešné firmy už dokonca pre nedostatok času na samotnú realizáciu svoje zmluvy úplne odmietli podpísať.
Podozrenia z desaťpercentných úplatkov
Zmluvy sú údajne pripravené priamo na stole ministra a dôvodom, prečo ich doteraz nepodpísal, môže byť podľa poslanca korupčné správanie a vydieranie úspešných žiadateľov.
Z viacerých zdrojov z trhu sa k nám dostávajú informácie, že proces podpisovania je ovplyvnený tým, či firmy sú alebo nie sú ochotné podeliť sa o svoju dotáciu. Ak tam naozaj chodia nejakí vybavovači, ktorí firmám naznačujú, že ak pustia 10 percent, tak im zmluvu podpíšu, je to obrovský škandál,
uviedol Hargaš s tým, že samotný spôsob podpisovania zmlúv ministrom nasvedčuje tomu, že tieto šokujúce informácie by mohli byť naozaj pravdivé.
Progresívne Slovensko z tohto dôvodu doplní svoje trestné oznámenie, ktoré v súvislosti s Plánom obnovy podalo ešte vo februári tohto roka. Minister podľa opozičnej strany flagrantne porušuje zákon, podľa ktorého má bezodkladne po úspešnom hodnotení zaslať žiadateľovi návrh zmluvy.
Toto sa v skutočnosti nestalo a máme o tom jasné dôkazy. Zároveň sme presvedčení, že minister môže svojím konaním naplniť aj podstatu trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa,
uzavrel Hargaš a potvrdil ďalšie právne kroky voči vedeniu ministerstva.