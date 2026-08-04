Extrémne horúčavy si vyberajú svoju daň aj na slovenskej železničnej infraštruktúre. Cestujúci sa musia pripraviť na výrazné meškania, keďže rýchlosť vlakov sa na viacerých úsekoch zníži len na 50 km/h. Národný dopravca v reakcii na kritickú situáciu rozdáva na vybraných staniciach vodu zadarmo a vyzýva ľudí na mimoriadnu opatrnosť.
Extrémne vysoké teploty v utorok 4. augusta výrazne ovplyvnia plynulosť železničnej dopravy na celom Slovensku. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako správca železničnej infraštruktúry zavádzajú od 10.00 do 21.00 h na viacerých úsekoch prechodné obmedzenie traťovej rýchlosti na 50 km/h. Cestovné časy vlakov sa preto môžu výrazne predĺžiť a vzniknuté časové odchýlky sa pravdepodobne prenesú aj na nadväzujúce spoje.
Spomalenie vlakov pre bezpečnosť
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) preto odporúča cestujúcim počítať s dostatočnou časovou rezervou a priebežne sledovať aktuálnu situáciu. Aktuálne potvrdené obmedzenia sa týkajú viacerých úsekov, pre ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu najvyššieho 3. stupňa pred vysokými teplotami. Rozsah týchto preventívnych opatrení sa môže počas dňa operatívne meniť podľa vývoja počasia a rozhodnutí správcu infraštruktúry.
Zástupcovia národného dopravcu zdôrazňujú, že v mimoriadne náročných podmienkach je ochrana zdravia a životov na prvom mieste.
Bezpečnosť má v extrémnych teplotách prednosť, preto cestujúcich vopred upozorňujeme, že ich cesta môže dnes trvať výrazne dlhšie,
odkázala spoločnosť verejnosti s prosbou, aby ľudia počítali s väčšou časovou rezervou pri plánovaní prestupov, odletov či návštev lekára a mali pri sebe dostatok tekutín.
Voda zadarmo a mimoriadne opatrenia
Vysoké teploty predstavujú enormnú záťaž nielen pre samotnú železničnú infraštruktúru a vozidlá, ale najmä pre cestujúcich a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku. ZSSK preto pristúpila k viacerým mimoriadnym krokom:
- zabezpečuje bezplatnú pitnú vodu pre cestujúcich na vybraných frekventovaných staniciach v zákazníckych centrách,
- distribuuje pitnú vodu rušňovodičom, vlakovému personálu a ďalším zamestnancom v prevádzke,
- venuje zvýšenú pozornosť kontrole klimatizácie a podmienkam vo vozidlách.
Zvýšenú pozornosť počas cestovania treba podľa dopravcu venovať najmä deťom, seniorom, tehotným ženám a ľuďom so zdravotnými ťažkosťami. Ak sa cestujúci počas cesty necíti dobre alebo potrebuje pomoc, mal by sa bezodkladne obrátiť na vlakový personál.
Aktuálne informácie o doprave môžu cestujúci nájsť priamo na webovej stránke dopravcu, v mobilnej aplikácii IDeme vlakom a na sociálnych sieťach ZSSK, ako je napríklad Mastodon.