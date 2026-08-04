Nekonečný príbeh krasnojarského metra pokračuje. Ruský prezident Vladimir Putin počas svojej najnovšej návštevy opäť prisľúbil dokončenie tohto obrovského infraštruktúrneho projektu. Ide pritom už o jeho štvrtý podobný sľub za posledných osem rokov, hoci samotná stavba sa začala ešte v časoch Sovietskeho zväzu a dodnes je iba na papieri.
Ruský prezident Vladimir Putin počas svojej návštevy v pondelok 3. augusta v Krasnojarsku opätovne podporil výstavbu metra v meste a vyjadril nádej, že bude dokončené v dohľadnom čase. Išlo už o štvrtý Putinov sľub týkajúci sa podzemnej dráhy v tomto meste za posledných osem rokov.
Štyri sľuby a posunuté termíny
Šéf Kremľa prvýkrát podporil myšlienku obnovenia výstavby metra priamo počas pracovnej cesty v Krasnojarsku ešte v roku 2018. História jeho sľubov a nariadení v tejto veci je mimoriadne bohatá:
- v roku 2021 vo Federálnom zhromaždení prisľúbil pomoc pri rozvoji metra veľkým mestám vrátane Krasnojarska,
- v roku 2023 priamo nariadil výstavbu metra v tomto meste do roku 2026, kedy poveril vládu Ruskej federácie a regionálnu vládu zabezpečením financovania,
- stanovené termíny sa však opäť posunuli a gubernátor Krasnojarského kraja Michail Koťukov najnovšie informoval, že projekt je stále iba vo fáze projektovej dokumentácie.
Peniaze sú, projekt stojí od roku 1983
Napriek absencii reálnych stavebných prác po toľkých rokoch si ruský líder zachováva optimizmus, hoci priznáva byrokratické prekážky.
Peniaze sú. Problémom však je, či náklady určia dodávatelia, regulačné orgány alebo štátni experti. Dúfam, že napokon bude postavené ešte za našich čias,
vyhlásil ruský prezident na margo neustálych prieťahov. Gubernátor reagoval uistením, že región sa maximálne usiluje o dokončenie projektu.
Výstavba metra v Krasnojarsku patrí medzi najdlhšie rozpracované infraštruktúrne projekty vôbec, keďže sa začala ešte v časoch Sovietskeho zväzu v roku 1983. V roku 2018 vtedajší gubernátor Alexandr Uss požiadal Putina o podporu s tým, že dovtedy sa do prípravných prác investovalo už 12 miliárd rubľov a na dokončenie bolo potrebných približne ešte 60 miliárd. V súčasnosti je hodnota jedného ruského rubľa približne jeden eurocent.
O opakovaných sľuboch ruského prezidenta informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ nezávislého denníka The Moscow Times a ruskej štátnej agentúry TASS.