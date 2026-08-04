Slovensko má za sebou historicky najteplejšiu noc. Meteorológovia zaznamenali nový národný rekord, keď teplota v niektorých lokalitách neklesla ani pod hranicu tropických 27 stupňov Celzia. Predchádzajúci rekord z Piešťan, ktorý odolával viac ako desaťročie, bol tak definitívne prekonaný.
Na Slovensku v noci na utorok 4. augusta namerali nový celonárodný rekord teplotného minima. V obci Plavecký Peter v okrese Senica meteorológovia zaznamenali neuveriteľných 27,5 stupňa Celzia. Vyplýva to z oficiálnych informácií, ktoré Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zverejnil na sociálnej sieti.
Extrémne teplá vzduchová hmota
Odborníci z ústavu vysvetlili, čo presne spôsobilo túto mimoriadnu meteorologickú udalosť.
Dnešná noc bola ojedinele extrémne teplá. Prítomnosť mimoriadne teplej vzduchovej hmoty a prechodne aj slabý až mierny vietor stačili na to, aby teplota vzduchu na dvoch staniciach neklesla pod 27 stupňov Celzia,
ozrejmil SHMÚ dôvody nezvyčajného nočného počasia.
Padol viac ako desaťročný rekord
Podľa SHMÚ ide o absolútne nový rekord minimálnej teploty vzduchu pre celé územie Slovenskej republiky. Výnimočnosť uplynulej noci potvrdzujú aj detailné hodnoty zo staníc:
- absolútny rekord bol zaznamenaný v spomínanom Plaveckom Petri (27,5 stupňa Celzia),
- teplota pod 27 stupňov neklesla ani v meste Skalica, kde prístroje ukázali 27,4 stupňa Celzia,
- doteraz platným a neprekonaným rekordom bola hodnota 27,3 stupňa Celzia z Piešťan, ktorú tam namerali ešte 29. júla 2013.