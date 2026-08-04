Maďarsko sa v noci na utorok ocitlo len milimetre od bezprecedentnej energetickej krízy. Pre kriticky nízku hladinu Dunaja hrozilo úplné odstavenie jadrovej elektrárne Paks po 44 rokoch jej nepretržitej prevádzky. Situáciu napokon zachránil až nečakaný nočný vzostup hladiny rieky, vďaka ktorému sa podarilo udržať v chode poslednú fungujúcu turbínu.
Predseda maďarskej vlády Péter Magyar v utorok 4. augusta konštatoval, že chýbalo skutočne len málo k tomu, aby museli úplne odstaviť jadrovú elektráreň Paks. Po polnoci však našťastie mierne stúpla hladina Dunaja.
Milimetre od historického odstavenia
Premiér opísal napätú nočnú situáciu vo svojom mimoriadnom videu na sociálnej sieti, kde priblížil reálnu hrozbu úplného výpadku kľúčového zdroja energie.
Okolo 01.30 h ma informovalo vedenie elektrárne, že chýba len pár milimetrov poklesu hladiny od toho, aby po 44 rokoch nepretržitej prevádzky elektrárne bolo potrebné začať proces úplného odstavenia elektrárne Paks,
povedal premiér. Podľa jeho slov sa tesne pred dosiahnutím kritického bodu zastavilo týždne trvajúce klesanie hladiny Dunaja a do rána pomaly stúpla o 1,5 centimetra.
Situácia v elektrárni je naďalej mimoriadne vážna, čo dokazujú aj tieto technické fakty:
- v jadrovej elektrárni funguje pre nízku hladinu rieky už len posledná z ôsmich turbín,
- nočné stúpnutie hladiny našťastie obnovilo výkon čerpadiel chladenia a stabilizovalo fungovanie tejto jedinej turbíny,
- ide o jedinú fungujúcu jadrovú elektráreň v Maďarsku, ktorá má celkovo štyri bloky, z ktorých každý má výkon 500 megawattov,
- vláda má pre prípad úplného odstavenia zariadenia pripravený špeciálny krízový protokol.
Výzva opozícii a poďakovanie občanom
Ministerský predseda ešte v pondelok 3. augusta na stretnutí lídrov frakcií Národného zhromaždenia varoval, že krajinu čaká päť najkritickejších dní vážnej energetickej krízy a hroziacich teplotných rekordov. Z tohto dôvodu premiér vyzval opozičné strany, aby prestali šíriť klamstvá, že vody je v Dunaji dosť, avšak ju len umelo zadržiavajú.
Magyar sa zároveň prostredníctvom siete Facebook poďakoval všetkým občanom, podnikom i inštitúciám za ich zodpovedný prístup k výzve na šetrenie s elektrickou energiou, vďaka čomu sa darí sieť udržiavať pri živote. O aktuálnom vývoji situácie informoval spravodajca slovenskej tlačovej agentúry TASR priamo z Budapešti.