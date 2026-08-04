Postup orgánov činných v trestnom konaní pri prepustení zadržanej starostky oravskej obce Malatiná bol podľa generálneho prokurátora nezákonný. Maroš Žilinka ostro kritizuje, že polícia a prokuratúra úplne odignorovali jej bohatú priestupkovú minulosť, ktorá zahŕňala aj opakovanú jazdu pod vplyvom alkoholu a odobratý vodičský preukaz. Šéf prokuratúry už žiada vyvodenie personálnej zodpovednosti voči chybujúcim úradníkom.
Postup orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) v prípade obvinenej starostky obce Malatiná, ktorú nedávno prepustili zo zadržania, nebol v súlade so zákonom. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka s tým, že OČTK podľa neho úplne odignorovali rozsiahlu priestupkovú minulosť zadržanej starostky.
Ignorovaná minulosť a opakovaný alkohol
Podľa medializovaných informácií sa starostka obce Malatiná v okrese Dolný Kubín T. Č. pri cestnej kontrole odmietla podrobiť dychovej skúške na alkohol. Polícia ju následne obvinila za ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, no vzápätí ju zo zadržania prekvapivo prepustila na slobodu. Generálny prokurátor pritom upozornil na závažné fakty z príslušných evidencií, ktoré mali OČTK plne k dispozícii:
- od roku 2020 sa mala starostka dopustiť až 11 priestupkov na úseku dopravy,
- z toho dva priestupky priamo spočívali v jazde pod vplyvom alkoholu,
- za tieto prehrešky jej boli uložené sankcie zákazu činnosti, pričom naposledy dostala zákaz šoférovať od 25. mája 2022 v trvaní 30 mesiacov.
Práve tieto skutočnosti, s ohľadom na špecifický charakter stíhaného prečinu, svedčili o existencii dôvodnej obavy z pokračovania v obdobnom konaní,
uviedol Žilinka na margo dôvodov, pre ktoré obvinená rozhodne nemala byť prepustená na slobodu.
Žilinka žiada tresty pre podriadených
Generálny prokurátor ďalej upozornil, že hrubé nezohľadnenie priestupkovej minulosti vodičky malo za následok jej nezákonné prepustenie zo zadržania, hoci na to nebol absolútne žiadny dôvod. Okrem toho tento chybný krok negatívne zaťažil ďalší procesný postup v celom prípade.
Žilinka tiež rázne skonštatoval, že takýto ľahostajný postup OČTK rozhodne neprispieva k prehlbovaniu úcty občanov k právu a spravodlivosti.
Preto som 28. júla krajskému prokurátorovi v Žiline uložil prijať účinné opatrenia, aby k obdobným nezákonným postupom v budúcnosti nedošlo a zároveň, aby vo vzťahu k podriadeným prokurátorom vyvodil zodpovednosť,
uzavrel šéf prokuratúry s tým, že pochybenia nezostanú bez odozvy.