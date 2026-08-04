Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Irán. Pripravované diplomatické rokovania označil za absolútne poslednú šancu Teheránu na zabránenie ničivým vojenským útokom. Kým Washington rázne žiada otvorenie Hormuzského prielivu a úplnú denuklearizáciu, Trump priznáva, že mu dochádza trpezlivosť a masívny útok už bol na spadnutie.

Americký prezident Donald Trump v pondelok 3. augusta uviedol, že plánované rokovania s Iránom sú poslednou príležitosťou pre Teherán na uzavretie dohody a zabránenie eskalácii amerických útokov.

Dve fázy a podpora arabských spojencov

Očakáva sa, že rokovania sa začnú už v priebehu jedného alebo dvoch dní. Ako spresnil americký líder z Oválnej pracovne, proces podporuje hneď niekoľko kľúčových hráčov v regióne.

V súčasnosti rokujeme na žiadosť Iránu, pričom tento proces podporuje Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a najmä Katar, ale aj ďalšie krajiny. Ak sa to však nepodarí, bude to pre nich posledná šanca podpísať kvalitný dokument,

povedal Trump a varoval pred následkami neúspechu diplomatických snáh.

Hlavné ciele americkej administratívy sú jasne stanovené a rozdelené do viacerých po sebe nasledujúcich krokov, ktorých naplnenie však podľa prezidenta potrvá nejaký čas:

  • prvou fázou je okamžité a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu, pričom USA za žiadnych okolností nedovolia, aby tam Irán zavádzal mýtne poplatky,
  • druhou fázou bude úplná denuklearizácia krajiny a vyriešenie obáv týkajúcich sa iránskeho jadrového programu.

Zrušený masívny útok a dochádzajúca trpezlivosť

Šéf Bieleho domu zároveň potvrdil mimoriadne závažnú informáciu z vojenského prostredia. Pôvodne mal totiž pripravený plán, podľa ktorého mali americké sily ešte v nedeľu 2. augusta uskutočniť zdrvujúci zásah, ktorý označil za najväčší útok od druhej svetovej vojny.

Masívnu odvetu proti Iránu sa napokon rozhodol odložiť a dať väčší priestor diplomacii. Urobil tak na základe dvoch hlavných dôvodov:

  • po naliehaní a rozhovoroch s kľúčovými lídrami spojencov z Perzského zálivu – najmä Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE),
  • na priamu žiadosť nemenovaných iránskych predstaviteľov.

Americký prezident však v závere svojho vystúpenia prostredníctvom médií dôrazne zopakoval, že mu dochádza trpezlivosť a akékoľvek ďalšie zdržiavanie nebude tolerovať. O vyostrenej situácii informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ svetových agentúr AFP a AP, ako aj spravodajskej stanice al-Džazíra.