Americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Irán. Pripravované diplomatické rokovania označil za absolútne poslednú šancu Teheránu na zabránenie ničivým vojenským útokom. Kým Washington rázne žiada otvorenie Hormuzského prielivu a úplnú denuklearizáciu, Trump priznáva, že mu dochádza trpezlivosť a masívny útok už bol na spadnutie.
Americký prezident Donald Trump v pondelok 3. augusta uviedol, že plánované rokovania s Iránom sú poslednou príležitosťou pre Teherán na uzavretie dohody a zabránenie eskalácii amerických útokov.
Dve fázy a podpora arabských spojencov
Očakáva sa, že rokovania sa začnú už v priebehu jedného alebo dvoch dní. Ako spresnil americký líder z Oválnej pracovne, proces podporuje hneď niekoľko kľúčových hráčov v regióne.
V súčasnosti rokujeme na žiadosť Iránu, pričom tento proces podporuje Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty a najmä Katar, ale aj ďalšie krajiny. Ak sa to však nepodarí, bude to pre nich posledná šanca podpísať kvalitný dokument,
povedal Trump a varoval pred následkami neúspechu diplomatických snáh.
Hlavné ciele americkej administratívy sú jasne stanovené a rozdelené do viacerých po sebe nasledujúcich krokov, ktorých naplnenie však podľa prezidenta potrvá nejaký čas:
- prvou fázou je okamžité a bezpodmienečné otvorenie Hormuzského prielivu, pričom USA za žiadnych okolností nedovolia, aby tam Irán zavádzal mýtne poplatky,
- druhou fázou bude úplná denuklearizácia krajiny a vyriešenie obáv týkajúcich sa iránskeho jadrového programu.
Zrušený masívny útok a dochádzajúca trpezlivosť
Šéf Bieleho domu zároveň potvrdil mimoriadne závažnú informáciu z vojenského prostredia. Pôvodne mal totiž pripravený plán, podľa ktorého mali americké sily ešte v nedeľu 2. augusta uskutočniť zdrvujúci zásah, ktorý označil za najväčší útok od druhej svetovej vojny.
Masívnu odvetu proti Iránu sa napokon rozhodol odložiť a dať väčší priestor diplomacii. Urobil tak na základe dvoch hlavných dôvodov:
- po naliehaní a rozhovoroch s kľúčovými lídrami spojencov z Perzského zálivu – najmä Katarom, Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE),
- na priamu žiadosť nemenovaných iránskych predstaviteľov.
Americký prezident však v závere svojho vystúpenia prostredníctvom médií dôrazne zopakoval, že mu dochádza trpezlivosť a akékoľvek ďalšie zdržiavanie nebude tolerovať. O vyostrenej situácii informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správ svetových agentúr AFP a AP, ako aj spravodajskej stanice al-Džazíra.