Vážne dopravné komplikácie na severe Slovenska. Kľúčová diaľnica D1 pri Považskej Bystrici je v smere na Žilinu momentálne úplne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, ktorá zablokovala oba jazdné pruhy. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť a žiada ich, aby sa danému úseku úplne vyhli.
Diaľnica D1 pri Považskej Bystrici v smere na krajské mesto Žilina je aktuálne v utorok 4. augusta pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. O kritickej dopravnej situácii informovala trenčianska krajská polícia prostredníctvom sociálnej siete.
Zablokovaná doprava a výzva vodičom
Nehoda na jednej z najdôležitejších dopravných tepien v krajine spôsobila okamžité zablokovanie premávky a nutnosť odkláňať dopravu.
Aktuálne je dopravné obmedzenie na diaľnici D1, 168,5 kilometri v okrese Považská Bystrica v smere na Žilinu z dôvodu dopravnej nehody,
spresnili policajti presnú lokalitu udalosti vo svojom vyhlásení.
Úsek je v súčasnosti pre záchranné práce a odstraňovanie následkov havárie úplne neprejazdný. Polícia v súvislosti so vzniknutou situáciou adresovala motoristom niekoľko dôležitých usmernení:
- vzhľadom na zablokovanie oboch jazdných pruhov je prejazd úsekom nemožný,
- polícia dôrazne upozorňuje všetkých vodičov na striktné rešpektovanie pokynov hliadok priamo na mieste,
- motoristom sa odporúča vyhnúť sa tomuto úseku už v predstihu a zvoliť si na presun alternatívnu trasu.