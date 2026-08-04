Vážne dopravné komplikácie na severe Slovenska. Kľúčová diaľnica D1 pri Považskej Bystrici je v smere na Žilinu momentálne úplne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, ktorá zablokovala oba jazdné pruhy. Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatrnosť a žiada ich, aby sa danému úseku úplne vyhli.

Diaľnica D1 pri Považskej Bystrici v smere na krajské mesto Žilina je aktuálne v utorok 4. augusta pre dopravnú nehodu neprejazdná v oboch jazdných pruhoch. O kritickej dopravnej situácii informovala trenčianska krajská polícia prostredníctvom sociálnej siete.

Zablokovaná doprava a výzva vodičom

Nehoda na jednej z najdôležitejších dopravných tepien v krajine spôsobila okamžité zablokovanie premávky a nutnosť odkláňať dopravu.

Aktuálne je dopravné obmedzenie na diaľnici D1, 168,5 kilometri v okrese Považská Bystrica v smere na Žilinu z dôvodu dopravnej nehody,

spresnili policajti presnú lokalitu udalosti vo svojom vyhlásení.

Úsek je v súčasnosti pre záchranné práce a odstraňovanie následkov havárie úplne neprejazdný. Polícia v súvislosti so vzniknutou situáciou adresovala motoristom niekoľko dôležitých usmernení:

  • vzhľadom na zablokovanie oboch jazdných pruhov je prejazd úsekom nemožný,
  • polícia dôrazne upozorňuje všetkých vodičov na striktné rešpektovanie pokynov hliadok priamo na mieste,
  • motoristom sa odporúča vyhnúť sa tomuto úseku už v predstihu a zvoliť si na presun alternatívnu trasu.