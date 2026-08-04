Extrémne horúčavy na Slovensku nepoľavujú. Meteorológovia vydali pre veľkú časť územia najvyššie výstrahy tretieho stupňa, pričom teploty môžu dosiahnuť až 38 stupňov Celzia. Úrad verejného zdravotníctva bije na poplach a varuje pred vážnymi kolapsmi z tepla, ohrozené sú najmä rizikové skupiny obyvateľstva.
Vlna horúčav na Slovensku pokračuje aj v utorok 4. augusta. Na väčšine územia platí tretí stupeň výstrahy pred vysokými teplotami, pričom vydané sú aj výstrahy prvého a druhého stupňa. Všetky varovania platia od 13.00 do 20.00 h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Rozdelenie výstrah podľa okresov
Situácia s vysokými teplotami je naďalej kritická, meteorológovia preto rozdelili krajinu do troch varovných stupňov:
- výstrahy tretieho stupňa (do 38 stupňov Celzia): platia v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, tiež vo väčšine Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja,
- výstrahy druhého stupňa (do 35 stupňov Celzia): sú vydané pre väčšinu Žilinského a Prešovského kraja a v okresoch Spišská Nová Ves, Gelnica, Púchov, Považská Bystrica, Ilava, Brezno a Banská Bystrica,
- výstrahy prvého stupňa (do 33 stupňov Celzia): platia v okresoch Tvrdošín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Stará Ľubovňa, Poprad a Kežmarok.
Hrozba kolapsov a rizikové skupiny
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Týka sa to najmä osôb so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje ÚVZ pred podceňovaním nebezpečného počasia.
Zásady prežitia v horúčavách
Dôležitou zásadou je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa ešte nedostavil pocit smädu. Zdravotní záchranári odporúčajú dodržiavať počas horúčav nasledovné pravidlá:
- obmedzte fyzickú aktivitu, nezdržiavajte sa na priamom slnku a celkovo minimalizujte pobyt vonku,
- zvoľte ľahšie stravovanie a správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy, slnečných okuliarov a ochranných krémov,
- deti a domáce zvieratá nesmú za žiadnych okolností zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách.
Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by okamžite vyhľadať odbornú pomoc. Vysoké teploty a pretrvávajúce sucho navyše výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov v prírode.