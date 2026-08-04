Napriek oficiálnemu popieraniu zo strany Kremľa sa v Rusku množia nepriame dôkazy o prípravách na jesennú vojenskú mobilizáciu. Ruské odborné portály nečakane inštruujú firmy, ako majú postupovať pri odvode zamestnancov, a na pracovných weboch prudko pribúdajú inzeráty pre špecialistov na vojenskú registráciu.
Oficiálne ruské úrady a médiá už viackrát popreli informácie západných analytikov a ukrajinského prezidenta o príprave jesennej mobilizácie a označili ich za fámy. Napriek tomu tri ruské médiá zamerané na účtovníctvo, personalistiku a manažment ľudských zdrojov vydali v priebehu júla texty o administratívnych povinnostiach firiem počas mobilizácie, a to aj napriek tomu, že v tejto oblasti nedošlo k žiadnym novým a významným legislatívnym zmenám.
Inštrukcie pre zamestnávateľov
Web Biznes.ru publikoval svoj materiál 7. júla, Glavbuch.ru 24. júla a Ruský daňový kuriér 27. júla. Zamestnávateľom vo svojich textoch radia s viacerými dôležitými administratívnymi postupmi:
- ako správne preverovať mobilizačné rozkazy zamestnancov a zabezpečiť ich dodržiavanie,
- aké sú aktuálne vekové a zdravotné podmienky pre vyradenie z evidencie záloh,
- aké sú presné termíny nástupu podľa vojenskej odbornosti a hodnosti.
Ruským zamestnávateľom už od mája 2025 umožňuje elektronický portál registra predvolaní požiadať o odvodové informácie o svojich zamestnancoch. Vláda sa tak pravdepodobne na základe problémov z jesene 2022 rozhodla presunúť podstatnú časť zodpovednosti za implementáciu mobilizácie priamo na firmy.
Zákonná úprava z októbra 2025 zaviedla možnosť povolať záložníkov aj v čase mieru, a to predovšetkým na plnenie úloh počas protiteroristickej operácie alebo pri použití ruských ozbrojených síl priamo mimo územia štátu,
vysvetľuje sa v kontexte prijatej legislatívy.
Tisíce nových inzerátov
Ako ďalší nepriamy náznak príprav na mobilizáciu a aktívnejšej úlohy zamestnávateľov označujú nezávislé médiá masívny nárast pracovných ponúk súvisiacich s vojenskou registráciou. Web Agentstvo v piatok 31. júla na sieti Telegram upozornil na konkrétne čísla:
- ruské spoločnosti zverejnili viac ako 2 500 voľných pracovných miest v oblastiach prípravy na mobilizáciu, vojenskej registrácie a mobilizačných útvarov,
- len na webovej stránke HeadHunter bolo za posledný týždeň uverejnených takmer 1 300 takýchto inzerátov.
Web The Insider na záver svojho textu pripomenul adresy mimovládnych organizácií ako Hnutie odopieračov vojenskej služby z dôvodu svedomia (DSO), Škola brancov a Choď lesom, ktoré dlhodobo pomáhajú záujemcom vyhnúť sa vojne a prípadne opustiť Rusko.
Kremeľ sa doteraz vyhláseniu všeobecnej mobilizácie vyhýbal tým, že z formálneho hľadiska nevedie vojnu proti Ukrajine a oficiálne ju označuje len za Špeciálnu vojenskú operáciu (ŠVO). V ruskom právnom systéme pritom ŠVO nemá zákonnú definíciu. Vojnový stav je od 19. októbra 2022 zavedený iba na okupovaných ukrajinských územiach. O zisteniach informovala tlačová agentúra TASR podľa správ The Insider a nezávislého webu The Moscow Times.