Francúzsko ostro odmietlo kontroverzný plán britskej krajne pravicovej strany Reform UK, ktorá chce do Lamanšského prielivu vyslať Kráľovské námorníctvo. Cieľom obrovskej operácie má byť zachytávanie člnov s migrantmi a ich následné vracanie priamo na francúzske pobrežie. Kým Nigel Farage hovorí o obrane britských záujmov, Paríž aj odborníci varujú pred hrubým porušením medzinárodného práva a suverenity.
Francúzsko v pondelok 3. augusta odmietlo plán britskej krajne pravicovej strany Reform UK vyslať do Lamanšského prielivu Kráľovské námorníctvo, aby úplne zabránilo migrantom v plavbe do Británie. Reform UK chce tento plán uskutočniť v prípade, ak sa vo voľbách dostane k moci, pričom ho sebavedomo označuje za najväčšiu vojenskú operáciu v Lamanšskom prielive od druhej svetovej vojny.
Líder strany a jeden z hlavných predstaviteľov kampane za vystúpenie Británie z EÚ Nigel Farage na tlačovej konferencii v Londýne predstavil návrh, podľa ktorého by britské námorníctvo zachytávalo malé člny s migrantmi a vracalo ich do Francúzska. Na sociálnej sieti X Farage zároveň uviedol, že plánované zásahy britského námorníctva možno považovať za humanitárne misie, ktoré by podľa neho neporušovali námorné ani medzinárodné právo.
Porušenie suverenity a kritika expertov
Francúzske ministerstvo vnútra v ostrej reakcii uviedlo, že tento plán britskej strany by automaticky predstavoval porušenie francúzskej suverenity, ako aj platného námorného a medzinárodného práva. Návrh Reform UK okamžite odmietli aj britskí experti a ďalšie politické strany.
Bývalý veliteľ Kráľovského námorníctva Tom Sharpe považuje tento plán za nerealizovateľný a upozorňuje na zásadný logický problém celej operácie.
Námorníctvo môže urobiť veľa, ale myšlienka prepravovať ľudí späť do Francúzska proti vôli Francúzov mi jednoducho nedáva zmysel,
skonštatoval bývalý veliteľ s tým, že takýto postup v skutočnosti nie je žiadnym riešením.
Zároveň Labouristická strana obvinila Reform UK z prebaľovania starých imigračných politík s cieľom odvrátiť pozornosť od otázok týkajúcich sa jej vlastného financovania. Vo svojej narážke mali labouristi na mysli veľmi podobný plán navrhnutý, no pre neudržateľnosť rýchlo opustený konzervatívnou vládou ešte v roku 2020.
Miliónová dohoda a aktuálne štatistiky
Británia a Francúzsko len v apríli tohto roka uzavreli novú trojročnú dohodu zameranú práve na zastavenie migrantov, ktorí sa pokúšajú dostať cez prieliv na malých člnoch. Londýn sa v rámci dohody zaviazal poskytnúť Parížu až 766 miliónov eur výmenou za posilnenie opatrení na presadzovanie práva v tejto kritickej oblasti.
Britská vláda tvrdí, že jej súčasná stratégia už prináša ovocie, situácia na mori je však stále premenlivá:
- počet migrantov, ktorí v prvom polroku 2026 dorazili do Británie na malých člnoch, medziročne klesol o viac ako 42 percent,
- do krajiny sa tak nelegálnou cestou dostalo niečo vyše 14-tisíc ľudí,
- v posledných týždňoch však počet príchodov opäť výrazne vzrástol,
- denný rekord za tento rok padol len nedávno 29. júla, keď do Británie dorazilo naraz 752 ľudí.
O britských politických návrhoch a odmietavej reakcii Francúzska informovala agentúra AFP, správu následne sprostredkovala slovenská tlačová agentúra TASR.