Ničivé zemetrasenie, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, má mimoriadne tragickú bilanciu. Počet obetí prekročil hranicu šesťtisíc a krajina sa naďalej snaží vyrovnať s masívnymi škodami. Zatiaľ čo armáda začala s riadeným odstrelom zničených budov, parlament bleskovo schválil nové zákony, ktoré majú ľuďom pomôcť so zabezpečením náhradného bývania.
Počet obetí ničivého zemetrasenia, ktoré koncom júna zasiahlo Venezuelu, stúpol na 6 125. Na sociálnej sieti X o tom v pondelok 3. augusta večer informoval predseda venezuelského parlamentu Jorge Rodríguez.
Dva silné otrasy a masívne škody
Katastrofa zasiahla juhoamerickú krajinu 24. júna, kedy oblasť pocítila dva mimoriadne silné otrasy s magnitúdou 7,2 a 7,5 v priebehu jedinej minúty. Zemetrasenie malo devastačné následky a vyžiadalo si okamžité krízové riešenia:
- najväčšie škody zaznamenal severný štát La Guaira,
- ťažko zasiahnutá bola aj pobrežná oblasť severne od hlavného mesta Caracas,
- venezuelské úrady už minulý týždeň začali s hromadným búraním poničených budov,
- vojaci najskôr ohradili príslušné oblasti a následne staticky narušené stavby odstrelili pomocou výbušnín.
Nové pravidlá pre prenájom domov
V reakcii na akútnu krízu s bývaním venezuelskí poslanci v piatok 31. júla jednomyseľne schválili nový zákon o bývaní, ktorý výrazne uľahčuje prenájom nehnuteľností. Zásadné opatrenie ruší doterajšie prísne zákony obmedzujúce prenajímanie, ktoré v minulosti prijali bývalé ľavicové vlády.
Cieľom legislatívy je zabezpečiť, aby ľudia nepociťovali žiadny strach z prenájmu svojich domovov,
uviedol Rodríguez k novému zákonu, ktorý má urýchlene pomôcť rodinám bez strechy nad hlavou. O aktuálnej situácii vo Venezuele informovala slovenská tlačová agentúra TASR.