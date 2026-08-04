Americký prezident Donald Trump podrobil Európu tvrdej kritike. Podľa šéfa Bieleho domu starý kontinent ničí nelegálna imigrácia a zlá energetická politika plná veterných mlynov. Na margo napätej situácie v španielskej Ceute vyhlásil, že Spojené štáty na tom boli za vlády demokratov ešte oveľa horšie, no dnes majú vďaka jeho prísnym opatreniam najbezpečnejšiu hranicu.
Americký prezident Donald Trump v pondelok 3. augusta vyhlásil, že nelegálna imigrácia doslova zabíja Európu. Situácia v Spojených štátoch (USA) bola podľa neho však za čias otvorených hraníc demokratov oveľa horšia ako aktuálna vyhrotená situácia v španielskej exkláve Ceuta.
Kritika Európy a otvorených hraníc
Počas prejavu v Oválnej pracovni Trump podotkol, že európskym problémom rozumie lepšie ako samotní tamojší lídri, a otvorene pomenoval hlavné príčiny úpadku.
Nelegálna imigrácia do Európy sa musí zastaviť. Európu poznám lepšie ako ktokoľvek iný, lepšie ako tí, ktorí ju riadia, a mám tam vynikajúce vzťahy. Sú dve veci, ktoré ničia Európu - prvou je imigrácia, druhou je energetika,
vyhlásil Trump.
Následne porovnal európsku migračnú krízu s dianím v Španielsku s domácou americkou politikou. Zodpovednosť za predchádzajúce problémy v USA hodil na svojho predchodcu Joea Bidena a demokratov. Ich administratíve vyčíta najmä tieto skutočnosti:
- povolenie vstupu pre 25 miliónov ľudí,
- udržiavanie politiky úplne otvorených hraníc,
- umožnenie, aby krajiny z celého sveta posielali do USA ľudí, ktorých sami doma nechceli.
Najlepšia hranica a boj proti veterným mlynom
Republikánsky prezident tvrdí, že Spojené štáty majú v súčasnosti tú najlepšiu hranicu, cez ktorú podľa jeho slov za posledných 15 mesiacov nevstúpil ani jeden nelegálny migrant. Dôvodom tohto stavu je podľa neho tvrdé sprísnenie migračnej politiky, masové deportácie, vízové obmedzenia a dôkladné fyzické zabezpečenie hraníc.
Šéf Bieleho domu ďalej uviedol, že imigrácia predstavuje pre Európu obrovskú záťaž, pretože umožňuje príchod ľuďom, ktorí neprispejú ničím pozitívnym a naopak, páchajú ťažkú kriminalitu.
Skončíme rovnako, ak dosadíme k moci tých šialencov, ktorých vidím kandidovať do verejných funkcií,
dodal Trump varovne smerom k svojim politickým oponentom.
Okrem migrácie vyjadril ľútosť aj nad smerovaním európskej energetiky. Tvrdo skritizoval masívnu výstavbu veterných mlynov, s ktorými podľa neho štáty prichádzajú o všetko, stávajú sa porazenými a nezmyselne strácajú obrovské peniaze. O vyjadreniach amerického prezidenta informovala slovenská tlačová agentúra TASR na základe správy španielskej agentúry EFE.