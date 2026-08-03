Vlna extrémnych horúčav zasiahne Slovensko plnou silou aj v utorok. Meteorológovia vydali výstrahy najvyššieho tretieho stupňa, pričom teploty môžu na juhu krajiny vystúpiť až na 38 stupňov Celzia. Úrady varujú pred kolapsmi, vyzývajú na dodržiavanie pitného režimu a upozorňujú na zvýšené riziko požiarov.
Vlna horúčav bude na Slovensku pokračovať aj v utorok 4. augusta. Vydané sú všetky výstrahy pred vysokými teplotami, ktoré predbežne platia od 13.00 do 20.00 h. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom oficiálnom webe.
Rozdelenie výstrah a očakávané teploty
Situácia s vysokými teplotami je vážna, pričom meteorológovia rozdelili krajinu do troch varovných zón:
- výstrahy tretieho stupňa (do 38 stupňov Celzia): platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj, takmer celý Banskobystrický kraj (s výnimkou okresov Banská Bystrica a Brezno) a väčšinu Trenčianskeho a Košického kraja,
- výstrahy druhého stupňa (do 35 stupňov Celzia): platia pre väčšinu Žilinského a Prešovského kraja a okresy Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Gelnica a Spišská Nová Ves,
- výstrahy prvého stupňa (do 33 stupňov Celzia): platia pre okresy Kežmarok, Poprad, Stará Ľubovňa, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Čadca.
Hrozba kolapsov a rady záchranárov
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia. Týka sa to najmä osôb so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,
varuje ÚVZ pred nebezpečnými následkami extrémneho počasia.
Záchranári a odborníci preto radia dodržiavať niekoľko dôležitých zásad, ktoré môžu pomôcť zvládnuť kritické dni:
- dôsledne dodržiavajte pravidelný pitný režim, a to aj v prípade, že ešte nepociťujete smäd,
- obmedzte fyzickú aktivitu, nezdržiavajte sa na priamom slnku a minimalizujte pobyt vonku,
- preferujte ľahšie stravovanie a správne oblečenie, nezabúdajte na prikrývky hlavy, slnečné okuliare a ochranné krémy,
- deti a domáce zvieratá nesmú za žiadnych okolností zostať v zaparkovaných autách.
Ak ľudia pocítia slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by okamžite vyhľadať pomoc. Úrady na záver dodávajú, že vysoké teploty a pretrvávajúce sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku nebezpečných požiarov v prírode.